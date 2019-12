Vers un lundi pas si noir

Il est devenu coutume que plusieurs entraîneurs perdent leur boulot au lendemain de la saison dans la NFL. Cette saison, toutefois, le traditionnel lundi noir s’annonce moins sombre que dans les dernières années.

Il faut dire que durant la saison, déjà deux pilotes ont été limogés. Jay Gruden n’a pas fait long feu avec les Redskins, tandis que Ron Rivera a été remercié récemment par les Panthers.

Dans le cas de Doug Marrone avec les Jaguars de Jacksonville, après ce qui semblait être un vote de confiance, l’équipe aurait apparemment décidé hier qu’il dirigera aujourd’hui son dernier match. L’équipe joue tellement de manière misérable qu’il n’était pas à l’abri d’une saute d’humeur de dernière minute du propriétaire Shadid Khan. Les Jaguars ont perdu six de leurs sept derniers matchs par une moyenne embarrassante de 17,7 points.

Sinon, le prochain nom à surveiller sera évidemment Jason Garrett à Dallas, puisqu’il dirige depuis 2010 une équipe qui n’a pris part aux séries qu’à trois reprises sous sa gouverne.

Le propriétaire Jerry Jones a maintenu son docile poulain en place bien trop longtemps pour les résultats livrés. Avec l’alignement en place, celui qui le remplacera, si Garrett doit lever les feutres, tombera dans une situation enviable par rapport à d’autres clubs où il faut pratiquement repartir à zéro.

Le cas Kitchens

Chez les Browns, le cas de Freddie Kitchens est particulier puisqu’il en est à sa première saison. Habituellement, personne ne réclame la tête d’un entraîneur après si peu de temps, mais Kitchens semble improviser sur le tas avec une équipe qui est loin d’être dépourvue de talent.

Les Browns ont la fâcheuse habitude de ne montrer aucune patience à l’endroit de leurs entraîneurs, eux qui en sont à leur sixième pilote depuis 2009. Sauf que Kitchens, qui semble un bon esprit offensif, n’a aucune poigne sur son vestiaire.

Le seul autre candidat qui pourrait fort bien se retrouver au chômage est Pat Shurmur, avec les Giants. Sauf si la direction souhaite lui laisser plus de temps pour développer Daniel Jones et assurer au jeune quart-arrière un brin de continuité.

Ailleurs dans la ligue, tout laisse croire que ce ne sera pas l’hécatombe. Les Lions et les Falcons, qui semblaient des candidats de premier plan pour repartir à neuf, ont jusqu’ici accordé des votes de confiance à Matt Patricia et Dan Quinn.

Des candidats intéressants

Quant aux candidats potentiels pour remplir les postes vacants, les noms habituels reviendront, dont Urban Meyer et Lincoln Riley, issus des rangs collégiaux. Riley est un stratège offensif intrigant, mais rien n’indique qu’il désire quitter l’Oklahoma.

Meyer revient constamment dans les discussions pour le poste à Dallas et il a récemment passé du temps dans l’entourage des Redskins.

Dans la NFL, il faudra surveiller le coordonnateur défensif des 49ers, Robert Saleh, et les coordonnateurs offensif et défensif des Ravens, Greg Roman et Don Martindale, notamment. Évidemment, Josh McDaniels, des Patriots, est toujours sur les rangs, mais il attend la situation parfaite, qui ne semble pas exister cette saison.

Parmi les anciens, Ron Rivera pourrait trouver du boulot rapidement, tout comme l’ex-Packer Mike McCarthy.

5 points à surveiller

Le retour de Lynch

Marshawn Lynch revient ce soir avec les Seahawks. C’est à Seattle que le porteur a connu ses heures de gloire, de 2010 à 2015, devenant à cette époque l’un des piliers de l’équipe. Il n’a toutefois pas vu le terrain depuis 14 mois. Chez les Seahawks actuels, seuls Russell Wilson, Luke Willson, Robert Turbin, Tyler Lockett, Bobby Wagner et K. J. Wright ont joué avec lui. Les temps ont bien changé.

L’avantage du terrain

Dans la conférence américaine, les Ravens sont déjà assurés de l’avantage du terrain en séries. Les Patriots, s’ils battent les Dolphins, hériteront du deuxième laissez-passer directement au deuxième tour. Dans la conférence nationale, la lutte est corsée entre Seahawks, 49ers, Saints et Packers. Si les Niners battent les Seahawks, ils obtiendront l’avantage du terrain. Les Packers auraient l’autre congé en première ronde avec une victoire face aux Lions.

Les derniers billets

Toujours en ce qui concerne le portrait des séries, seulement deux billets demeurent disponibles, soit un par conférence. Dans l’Américaine, si les Titans l’emportent face aux Texans, ils se qualifieront à la place des Steelers. Mais si les Titans s’inclinent et que les Steelers gagnent face aux Ravens, le billet leur appartient. Les Raiders sont encore mathématiquement en vie. Dans la Nationale, les Eagles n’ont besoin que d’une victoire face aux Giants pour coiffer les Cowboys.

Un record pour les Ravens ?

Les Ravens ont pulvérisé la ligue par le biais de leur dominant jeu au sol toute la saison. Le compteur est présentement à 3073 verges et ils s’approchent en ce sens de la saison record des Patriots, qui, en 1978, avaient couru pour 3165 verges. C’est donc dire que face aux Steelers, les Ravens ont besoin de seulement 93 verges pour faire tomber la marque, mais plusieurs partants, dont Lamar Jackson et Mark Ingram, ne verront pas d’action en préparation pour les séries.

RG3 le revenant

Il n’y a pas que Marshawn Lynch qui effectue son grand retour. Robert Griffin III sera le quart-arrière partant des Ravens, pour son premier départ depuis la dernière semaine de la saison 2016, lorsqu’il portait les couleurs des Browns. Le deuxième choix du repêchage de 2012 par les Redskins a même été à l’écart du football durant toute la saison 2017 avant que les Ravens ne l’embauchent comme réserviste en 2018.