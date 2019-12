Vers une saison de 100 points?

SUNRISE | Au rythme où il noircit les sommaires de son équipe, Jonathan Huberdeau est en voie de connaître la meilleure saison de sa carrière et tous les espoirs lui sont permis pour atteindre le plateau des 100 points pour la première fois dans la LNH.

Les derniers joueurs originaires du Québec à avoir réalisé l’exploit sont Vincent Lecavalier (108) et Martin Saint-Louis (102), tous deux en 2006-2007 dans l’uniforme du Lightning de Tampa Bay.

Avant d’affronter le Canadien, dimanche soir, l’attaquant des Panthers de la Floride occupait le neuvième rang des meilleurs pointeurs du circuit Bettman et le cinquième au tableau des passeurs les plus productifs.

Sa récolte de 53 points (16 buts et 37 passes) est un sommet, pour lui, après ses 38 premiers matchs en saison régulière.

Douze points en cinq matchs

Huberdeau est donc bien placé pour surpasser sa marque personnelle de 92 points réalisée l’an dernier, lui qui, face au Canadien dimanche soir, a porté à six sa série de rencontres consécutives avec au moins un point.

Pendant cette période faste, il a inscrit trois buts et ajouté dix mentions d’aide.

« Honnêtement, je ne pense pas aux statistiques, a-t-il relaté, en entrevue au Journal de Montréal. Le but présentement, c’est de participer aux séries éliminatoires. À chaque match, je veux apporter ma contribution. »

« Je suis plus constant et j’essaie d’être efficace des deux côtés de la patinoire, a-t-il poursuivi. J’essaie tout simplement d’avoir plus de hauts que de bas, comme c’est le cas actuellement. Et les points viennent régulièrement. Je ne peux demander mieux. »

Au Match des étoiles ?

Huberdeau n’a jamais été reconnu à sa juste valeur. On dit de lui, avec raison, qu’il est l’un des joueurs les plus sous-estimés dans la LNH.

Choix de première ronde des Panthers (troisième au total) lors de la séance de repêchage de 2011, le Québécois de 26 ans, originaire de Saint-Jérôme, n’est pas préoccupé par ce manque de reconnaissance.

Et pourtant, ses 92 points lui ont valu de devancer certaines grandes vedettes l’an dernier, dont Alex Ovechkin et John Tavares.

Les médias affectés à la couverture des activités au quotidien de la formation du sud de la Floride sont d’ailleurs persuadés que Huberdeau a sa place, pour la première fois, au Match des étoiles qui aura lieu cette année le 26 janvier à Saint-Louis.

Le principal intéressé, lui, n’y pense pas vraiment, mais c’est certain que ce serait une belle expérience à vivre.

« J’aimerais y aller au moins une fois dans ma carrière, répond-il. C’est vrai que ça va bien offensivement, mais peu importe, si je ne suis pas choisi, je ne serai pas offusqué. Pour l’instant, c’est l’équipe qui compte. »

Une formalité

Si la tendance se maintient et s’il garde la santé, Huberdeau deviendra, dans quelques semaines on s’imagine, le meilleur pointeur dans l’histoire des Panthers.

Sa récolte actuelle de 412 points, dont 141 buts, le place à seulement à sept du record de l’équipe détenu par le Finlandais Olli Jokinen, aujourd’hui retraité.

Huberbeau a récemment dépassé Stephen Weiss (394 points), un autre joueur qui a mis un terme à sa carrière dans la LNH il y a quelques années.

Aleksander Barkov suit non loin derrière en quatrième position avec une fiche de 389 points. Huberdeau pourrait aussi abaisser une autre marque d’équipe détenue justement par son coéquipier finlandais, soit celle du plus haut total de points (96) en une saison, qu’il a inscrit l’an dernier.