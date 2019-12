2019 dans le tordeur

L’année 2019 tire à sa fin. Question de revenir une dernière fois sur les événements marquants des derniers mois, Le Journal a demandé à huit jeunes humoristes de faire un peu leur propre Bye bye. Voici donc leurs blagues sur les déboires de Patrick Bruel, Gad Elmaleh, le Canadien et Desjardins, mais aussi l’émergence de Greta Thunberg et les concerts courus de Céline Dion à Montréal. À prendre avec un grain de sel...

SPECTACLES

Patrick Bruel fait l'objet d'une enquête, après que cinq masseuses aient porté plainte contre lui pour harcèlement et agression sexuelle.

Matthieu Pepper: «Ils ont sorti un film avec Patrick Bruel qui s’appelle Le meilleur reste à venir... j’imagine que c’est une fiction.»

Colin Boudrias: «Clairement le pire moment de la carrière de Patrick Bruel ...ex aequo avec Casser la voix.»

Mélanie Ghanimé: «Faudrait peut-être rappeler à Patrick que Qui a le droit, c’est aussi une question à poser AVANT de toucher quelqu’un!»

Thomas Levac: «Le plus dégueulasse dans cette histoire: pendant ses massages, Patrick Bruel insistait pour chanter ses chansons.»

Frank Grenier: «Alors à la question "Qui a le droit?" la réponse est: "Pas toi, Patrick." Et non, le salon de massage ne veut pas te redonner un rendez-vous dans dix ans.»

Céline Dion donne des concerts très courus à Montréal après les avoir reportés.

Gabrielle Caron: «La vraie vedette de cette famille-là, ça reste Maman Dion. Quatorze enfants et elle n’a jamais dit "j’t’à boutte!"»

Matthieu Pepper: «Céline a reporté ses concerts... en même temps, ce n’est pas si surprenant; elle a quand même reporté sa crise d’adolescence à ses 50 ans.»

Charles Deschamps: «Elle score plus au Centre Bell que les Canadiens.»

Colin Boudrias: «On n’a définitivement pas tous la même réaction quand on "call malade" à la job...»

Thomas Levac: «J’adore la nouvelle Céline! Elle me fait penser à ma tante qui s’est épanouie après avoir divorcé de son mari contrôlant. Céline, c’est la preuve que tu peux être heureuse sans homme dans ta vie. Et si jamais tu t’ennuies, va chanter dans un karaoké du Village gai.»

Frank Grenier: «Personnellement, j’aime mieux la voir reporter quelques spectacles que de la voir reporter certains de ses vêtements de 2019...»

Bleu Jeans Bleu est le groupe de l’année, mais sa chanson Coton ouaté n’est pas nommée à l’ADISQ.

Gabrielle Caron: «Trophée ou pas, j’ai quand même leur toune dans la tête depuis quatre mois.»

Matthieu Pepper: «Bleu Jeans Bleu, ce sont les rois du ver d’oreille. Ils devraient faire une chanson avec mes mots de passe internet. Comme ça, je ne les oublierai plus jamais.»

Mélanie Ghanimé: «Coton Ouaté ne se mérite aucune mention au dernier Gala de l’ADISQ. Catherine Dorion réplique: "Mettez-moi ça sur le dos. Là, ça va faire jaser!"»

Thomas Levac: «C’est la preuve que le jury de l’ADISQ prend autant de drogue que les artistes en nomination.»

Frank Grenier: «C’est un peu normal après le "scandale" Safia Nolin que l’ADISQ veuille éviter Bleu Jeans Bleu et Coton Ouaté.»

Éric Lapointe quitte La Voix après avoir été arrêté pour violence conjugale.

Matthieu Pepper: «Quand tu lui regardes la face, j’pense qu’il a aussi reçu quelques coups!»

Mélanie Ghanimé: «Pour des fins d’impartialité, le procès se déroulera devant un jury de 12 personnes, assises de dos.»

Thomas Levac: «Qui aurait cru qu’un alcoolique-toxicomane qui chante "Si tu m’trouves étendu / Un matin sur l’plancher / Ou si tu m’trouves pendu / Dans ta chambre à coucher / Appelle pas l’ambulance / Ni la police /" était une personne toxique.»

Frank Grenier: «Éric, c’est pas ça qu’on voulait dire quand on trouvait que t’étais dû pour un nouveau "hit"...»

Guy Laliberté se fait arrêter pour culture de cannabis.

Matthieu Pepper: «Il fait la culture de cannabis et se retrouve sur la lune. C’est, de loin, le gars qui donne le plus espoir au jeune “dealer”.»

Charles Deschamps: «À la base, Guy s’est fait reconnaître pour exporter de la culture à l’international.»

Colin Boudrias: «C’est officiel, faire pousser du pot est vu comme un crime plus grave que l’évasion fiscale.»

Thomas Levac: «Je suis surpris par cette nouvelle. Guy Laliberté a inventé le Cirque du Soleil et il est déjà allé dans l’espace sous prétexte qu’il voulait faire la promotion de la protection de l’eau potable sur Terre... Je croyais que ce gars-là prenait des drogues BEAUCOUP plus fortes que le pot.»

Frank Grenier: «Il aurait déclaré: "Je voulais voler aussi haut que la lune, mais je n’ai plus les moyens. Ça, ça coûte moins cher."»

Kevin est intimidé à Occupation Double.

Matthieu Pepper: «Mais il a gagné le prix coup de cœur du public... Jasmin Roy pense à faire OD l’an prochain.»

Thomas Levac: «Si ce jeune homme n’a pas aimé ce que les autres participants ont dit à son sujet pendant l’émission, je lui conseille de ne pas lire ce qu’on a écrit à son sujet sur les médias sociaux.»

HUMOUR

Mike Ward triomphe aux Olivier quelques jours après un échec à la Cour d’appel.

Charles Deschamps: «Malgré tout, le Québec reste divisé sur la question. Je pense que le tout ne devrait pas être réglé en Cour suprême, mais à Lip Sync Battle.»

Colin Boudrias: «Des milliers de Québécois ont menacé Mike Ward sur les réseaux sociaux, question de bien lui faire comprendre que l’intimidation c’est inacceptable... sauf sur internet!»

Thomas Levac: «Wow. C’est beaucoup d’émotion. Je le comprends de boire autant de vodka Coke diète.»

Frank Grenier: «Qui aurait cru que les juges aux Olivier ont plus de bon sens que les juges de la Cour?»

Gad Elmaleh est soupçonné d'avoir plagié plusieurs humoristes, dont certains artistes québécois.

Gabrielle Caron: «Il se défend en disant "Mon grand-père disait toujours..."»

Matthieu Pepper: «Gad Elmaleh a volé tellement de stock que c’est peut-être bien lui derrière la fuite chez Desjardins.»

Colin Boudrias: «On a commencé à se poser des questions quand il a fait un numéro sur le petit Jérémy au festival Marrakech du rire!»

Thomas Levac: «Dans son nouveau spectacle, Gad Elmaleh a un numéro hilarant qui s’intitule Du coup, les syndicats, ça apporte que dalle.»

Frank Grenier: «Gad aurait déclaré "est effrayante! Est effrayante! Non mais tabarnouche... voir que je ferais du plagiat, j’étais vétérinaire moi avant!"»

SPORT

Le Canadien connaît un début de saison en dents de scie.

Gabrielle Caron: «Et un reste de saison pas de dents pantoute.»

Matthieu Pepper: «Le Canadien se fait tellement laver que les aînés dans les CHSLD sont jaloux.»

Charles Deschamps: «Si seulement les joueurs pouvaient patiner comme Claude Julien patine en entrevue.»

Mélanie Ghanimé: «Mauvaise nouvelle pour les partisans du Tricolore: l’équipe pourrait bien manquer les séries encore cette année. Bonne nouvelle: Don Cherry aussi.»

Thomas Levac: «Si t’es surpris que les Canadiens ne soient pas premiers de la Ligue nationale, tu dois être le genre de gars qui est renversé quand il neige en janvier et époustouflé quand il y a beaucoup de monde au Costco un samedi à 15h00.»

Au baseball, le clan Bronfman veut partager une équipe de Montréal avec Tampa Bay.

Charles Deschamps: «La seule personne qui défend l’idée, c’est Youppi et c’est juste pour ramasser des points Air Miles.»

Thomas Levac: «Montréal et Tampa Bay sont comme un couple divorcé qui a la garde partagée d’une équipe de baseball. J’espère que l’équipe va plus nous aimer que Tampa Bay et qu’ils vont insister pour passer Noël avec nous.»

Frank Grenier: «Avec cette idée, les Expos ne deviennent pas un club de baseball, mais bien un club échangiste.»

POLITIQUE

Plusieurs municipalités au Québec décident de reporter l’Halloween au 1er novembre en raison de la météo.

Gabrielle Caron: «Je ne me suis pas plainte de ça, j’ai passé l’Halloween deux fois.»

Colin Boudrias: «Une tragédie pour toutes les pharmacies qui ont exceptionnellement dû attendre le 2 novembre avant de commencer à vendre des décorations de Noël et faire jouer All I Want for Christmas (Is You).»

Thomas Levac: «Les changements climatiques touchent tout le monde. En Californie et en Australie, ils ont des feux de forêt incontrôlables qui détruisent la végétation et mettent en péril la survie d’espèces animales, tandis que nous, au Québec, nous sommes obligés de passer deux fois l’Halloween. On souffre tous.»

Frank Grenier: «D’après Statistique Canada, le costume le plus porté cette année est le parent banlieusard en colère.»

Justin Trudeau gagne ses élections, mais obtient un gouvernement minoritaire.

Étienne Dano: «La moitié des Canadiens ont été surpris par de vieilles photos du déguisement d’Halloween de notre premier ministre et l’autre moitié de la population savait déjà qu’il avait un visage à 2 faces.»

Charles Deschamps: «Pierre-Éliott a eu un aéroport à son nom. Justin, ça risque d’être un arrêt d’autobus.»

Thomas Levac: «J’adore la politique. C’est comme Occupation Double, mais pour les gens laids.»

Frank Grenier: «Le 31 ou le 1er, Justin ne s’est pas déguisé lors de l’Halloween. Il préfère garder ses costumes pour les rencontres diplomatiques importantes.»

Le futur troisième lien à Québec fait toujours jaser.

Gabrielle Caron: «Mais pas autant que l’enjeu social majeur: le coton ouaté de Catherine Dorion.»

Matthieu Pepper: «Personnellement, je n’ai pas d’opinion sur le lien. Ben, pas celui-là! Parce que j’ai clairement une opinion sur le restaurant Chez Lien. Oh là, là. Le général tao est incroyable. Ça, c’est sans parler de leur rouleau de.... Oh, je me suis égaré.»

Charles Deschamps: «Quelqu’un peut leur dire qu’un troisième lien, ça n’aidera pas les Nordiques à revenir...»

Thomas Levac: «Le troisième lien coûterait quatre milliards.... Pour sauver de l’argent, ils pourraient prendre des matériaux du Centre Vidéotron. L’amphithéâtre servirait finalement à quelque chose.»

Frank Grenier: «Québec veut toujours être comme Montréal. Eux aussi veulent être coincés des heures dans le trafic pour rien.»

Donald Trump poursuit ses gaffes quotidiennes, il y a des démarches pour le destituer.

Gabrielle Caron: «J’ai tellement hâte qu’on nous annonce que c’était une blague et que depuis trois ans, on vit dans la plus grosse émission de Surprise sur prise au monde.

Matthieu Pepper: «Je vous ai déjà parlé du restaurant Chez Lien?»

Charles Deschamps: «J’ai une intuition que le prochain président va avoir de la misère à avoir une aussi grande couverture médiatique.»

Mélanie Ghanimé: «Dans un anglais approximatif, Melania réplique: "Is that another word for divorce? Can I destituate him too?"»

Thomas Levac: «Comment Trump peut être accusé d’agression sexuelle par des dizaines de femmes, être soupçonné d’avoir reçu de l’aide de la Russie pour gagner ses élections, d’extorsion, d’avoir intimidé un témoin, d’obstruction à la justice et ENCORE être président des États-Unis. Moi, on m’a mis dehors du Tim Hortons parce que je coupais mal les bagels des Timatins.»

Sylvie Fréchette perd la face aux élections

Matthieu Pepper: « Ça doit être pratique de savoir nager quand ton bateau coule.»

Charles Deschamps: «Un peu comme les Olympiques, on ne la reverra pas avant quatre ans.»

Thomas Levac: «Sylvie Fréchette faisait de la nage synchronisée. Faut vraiment que t’aies eu une campagne électorale catastrophique pour avoir l’air plus ridicule qu’à l’époque où tu barbotais dans une piscine avec un casque de bain rose et un pince-nez avec des fleurs.»

Frank Grenier: Elle aurait déclaré: "Ça fait plus mal en politique qu’en piscine, un flat comme ça!"»

ENVIRONNEMENT

Une jeune Suédoise, Greta Thunberg, chauffe les hauts dirigeants en matière d'environnement.

Étienne Dano: «La petite Suédoise a un plan pour sauver la planète, le hic c’est qu’il vient en pièces détachées avec une clé Allen!»

Matthieu Pepper: «La fille a 16 ans et chauffe les plus hauts dirigeants! Moi, à 16 ans, je chauffais juste des pizzas pochettes.»

Charles Deschamps : «Malgré tous ses efforts, elle reste quand même la moins connue des Weasley.»

Frank Grenier: «Plusieurs vieux messieurs disent ne pas croire en elle. Mais ces messieurs-là ne croient pas au réchauffement climatique ni au fait que la Terre est ronde, donc ça vaut ce que ça vaut.»

Contre toute attente, Steven Guilbault n’est pas nommé ministre de l’Environnement.

Matthieu Pepper: «Un écologiste à l’environnement? ÊTES-VOUS MALADES?» - L’Alberta»

Charles Deschamps: «Mais en même temps, contre toute attente, on a un Steven comme ministre.»

Colin Boudrias: «Il dit qu’il accepte le poste de ministre du Patrimoine pour y faire ses classes et c’est très logique. Se plier devant Netflix va lui donner l’expérience nécessaire pour éventuellement se plier devant des pétrolières.»

Thomas Levac: «Non seulement les Libéraux ne respectent pas leurs promesses électorales envers la population, mais ils ne respectent pas non plus leurs promesses électorales envers leurs propres députés.»

Frank Grenier: «Après avoir milité toute sa vie pour l’environnement, Steven Guilbault s’est joint au Parti libéral. Comme quoi, l’environnement n’a pas de prix, mais lui, oui. Ses initiatives environnementales seront quand même respectées. Maintenant, au Parti libéral, la corruption se fera dans des enveloppes brunes recyclées.»

AFFAIRES

Des millions de membres de Desjardins se font voler leurs données personnelles.

Gabrielle Caron: «Je ne peux pas croire que le nom de mon premier animal de compagnie circule sur le dark web.»

Matthieu Pepper: «Je voulais changer de caisse après la fuite de données, mais j’ai pas eu à le faire: J’suis déjà rendu avec des comptes ouverts dans six banques différentes.»

Charles Deschamps: « Le "D" dans AccèsD, c’était pour domaine public.»

Colin Boudrias: «En juillet dernier, les Québécois se déchaînent contre Desjardins avant de donner accès à leurs métadonnées à une application russe pour partager des photos de quoi ils auraient l’air dans 30 ans. #FaceApp»

Mélanie Ghanimé: «À la suite du vol des données personnelles de plusieurs millions de leurs membres, Desjardins offre gratuitement une protection accrue d’une durée de cinq ans chez Équifax. À noter que les autres banques offrent aussi une protection accrue du genre, qui s’appelle... mettre votre argent ailleurs que chez Desjardins.»

Thomas Levac: «Il y a un gars quelque part qui a toutes mes informations bancaires et moi, je ne me souviens même pas de mon mot de passe AccèsD. Message au voleur de données, si jamais tu lis cet article: peux-tu m’envoyer mon mot de passe, s’il te plaît? Tu as mon courriel. Et mon adresse. Et pas mal toutes les informations à mon sujet, dans le fond.»

Frank Grenier: «Desjardins porte bien son nom parce que dans ce dossier-là, ils sont assez légumes et ils se sont fait planter solide.»

L'entreprise de Caroline Néron déclare faillite.

Matthieu Pepper: «Je tiens à dire que je la trouve forte et résiliente. En tout cas, elle était de bonne humeur quand je l’ai croisé à son kiosque du marché aux puces de Saint-Eustache.»

Mélanie Ghanimé: «Avant de faire faillite, Caroline Néron aurait dû organiser un concert bénéfice pour essayer de sauver sa compagnie. Je suis certaine qu’un paquet de gens auraient été prêts à donner beaucoup d’argent pour que ce spectacle-là n’ait JAMAIS lieu.»

Thomas Levac: «Finalement, il n’y a pas juste Dany Turcotte qui trouvait ses bijoux laids...»

Frank Grenier: «Elle aurait demandé de l’aide à certaines entreprises du Québec. Mais comme elle le faisait dans l’émission Dans l'œil du Dragon, ils auraient répondu "je passe".»

Colin Boudrias: «Elle est maintenant à égalité avec Game of Thrones pour la pire finale d’émission de dragons.»