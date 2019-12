[BALADO] 2019, une année de rectitude politique?

La dernière année a-t-elle été teintée de rectitude politique?

Dans le balado 2019: année de rectitude politique, disponible sur QUB radio, les chroniqueurs Sophie Durocher, Richard Martineau, Mathieu Bock-Côté et Antoine Robitaille se sont réunis pour commenter certains dossiers médiatisés en raison de personnes, d’agissements ou encore d'œuvres politiquement incorrects.

Du fameux blackface de Justin Trudeau à la grossophobie, les quatre animateurs expriment leur pensée sur cette «vague» de gens offensés.

«C’est ça, la rectitude politique en 2019. Il y a des mots explosifs, des mots que tu ne peux plus utiliser parce que c’est trop dangereux. Il y a comme tout un vocabulaire auquel il faut que tu fasses attention. Je trouve personnellement que ça empoisonne les relations entre les gens. Un moment donné, on a le droit de se complimenter sans que ce soit vécu comme une agression», a entre autres affirmé Sophie Durocher après que Richard Martineau eut raconté une anecdote sur un compliment qui n’avait pas passé.

«La rectitude politique c’est comme... On juge tout à la lumière de notre époque. Les tenants de la rectitude politique pensent vraiment qu’ils sont à la fine pointe [...] [Et ils pense que] non seulement on devrait les [les valeurs de notre époque] imposer à toutes les cultures, mais qu’on devrait les imposer à toutes les époques», a déclaré Richard Martineau à une autre moment dans le balado.