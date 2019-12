CÔTÉ, François



Le 27 décembre, notre cher François nous a quittés subitement. Conjoint, papa, frère, grand-papa, oncle, beau-frère, gendre, collègue et ami pour tant d'entre nous. Il repose désormais auprès de ses frères Yves (Louise Moreau), Bernard (Ginette Laurin) et Hubert.Il laisse dans le deuil sa conjointe Diane Berthelette, ses fils Étienne (Jennifer LaRosa) et Antoine (Lyne Laforce), ses soeurs Monique, Louise, Marie, Hélène, Lucie, et Claire, ses beaux-parents : Yolande et Daniel Berthelette, sa belle-soeur Manon Berthelette, plusieurs neveux et nièces, et combien d'amis et d'anciens clients et collègues.La famille recevra vos condoléances le vendredi 3 janvier de 11h à 13h au salon de la :Une célébration commémorative aura lieu au salon ce même vendredi à 13h. Lors de ce recueillement, parents et amis seront invités à prendre la parole. Les funérailles seront célébrées tout de suite après, à 14h, en la Cathédrale de Saint-Jérôme.Au lieu de fleurs, François aurait apprécié un don à la Fondation de la Maison du père.