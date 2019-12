PLANTE, Gilles



À Montréal, le 23 décembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Gilles Plante, époux de madame Lise Germain.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Martine (Pierre Morin), son fils Sylvain (Diane Mailloux), ses petites-filles Sabrina, Stéphanie, Amélie et Emmanuelle, sa soeur Michelle ainsi que ses trois arrière-petits-fils.La famille vous accueillera au complexele vendredi 3 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 4 janvier de 10h à 12h.Des dons à la Société canadienne du cancer ou à l'Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.