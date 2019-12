GARNEAU, Alain



À Montreal, le 19 décembre 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé Monsieur Alain Garneau, fils de Thérèse Garneau (née Croteau) et feu Gérard Garneau.Il laisse dans le deuil sa conjointe Joanne Joly et ses enfants Charles-André et Carolyne (Philippe), son frère Serge (Marianne), ses filleuls Vincent et Sandrine, ses petits-enfants Megan et Florence, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 janvier 2020 de 14 heures à 17 heures et de 19 heures à 21 heures ainsi que le samedi 4 janvier 2020 de 10 heures à 13 heures au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour (samedi) à 13 heures en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de la Société Canadienne du Cancer ou la Fondation des Maladies du Coeur serait apprécié en la mémoire de Alain Garneau.