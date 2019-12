DECELLES, Marcel



À Montréal, le 23 décembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Marcel Decelles, époux de madame Louise Hébert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Yves (Nathalie), Daniel (Thérèse), Lucie (André), Nathalie (Martin), ses petits-enfants Marc-Olivier, Julie, Mariève, Sébastien, Maxime, Camille, Alex et Zachary et ses arrière-petits-enfants, sa soeur Denise ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 janvier 2020 de 14h à 16h au complexe funéraire:Une cérémonie suivra au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Laurendeau pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont serait apprécié en sa mémoire.