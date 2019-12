GARAND, Claire (née Guérin)



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Mme Claire Guérin, épouse de feu Jacques Garand, survenu le 26 décembre 2019, à l'âge de 88 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge, Danielle (Yves), Lyse (Denis), Robert et Judith (Yvon), ses petits-enfants, son arrière-petite-fille, ses soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire :58, RUE PERRAS, ST-RÉMI J0L 2L0Tél. 450-632-1515 www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 4 janvier 2020 de 13h à 16h suivi des funérailles qui seront tenues en l'église de St-Rémi à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.