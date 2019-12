Cole Caufield donne la victoire aux Américains

L’espoir du Canadien de Montréal Cole Caufield a bien choisi son moment pour marquer son premier but du Championnat mondial de hockey junior. En effet, le jeune attaquant américain touché la cible en prolongation, lundi, à Ostrava, pour procurer une victoire de 4 à 3 aux États-Unis contre la République tchèque.

Il s’agissait pour les Américains de leur dernier match de la phase préliminaire. Grâce à ce gain, ils se retrouvent provisoirement en tête du groupe B.

Caufield a dénoué l’impasse face aux Tchèques en complétant un superbe jeu avec Alex Turcotte.

Petr Cajka avait forcé la tenue d’une prolongation en faisant secouer les cordages au milieu de la troisième période. Précédemment, Libor Zabransky avait marqué les deux autres buts des Tchèques.

Du côté des Américains, Shane Pinto, Arthur Kaliyev et Jack Drury ont enfilé l’aiguille.

Les deux derniers matchs du groupe B seront disputés mardi. Le Canada affrontera la République tchèque, tandis que la Russie croisera le fer avec l’Allemagne. Une victoire des Canadiens leur assurerait de terminer en tête du groupe.

Les Suédois dominants

Meneurs du groupe A, les Suédois ont aisément disposé des Kazakhs, qu’ils ont vaincus par la marque de 6 à 2 à Trinec.

Comme il l’avait fait samedi contre la Suisse, Samuel Fagemo a encore une fois inscrit les deux premiers buts des Suédois. Fagemo est présentement le meilleur marqueur du tournoi avec cinq buts en trois matchs.

Linus Oberg, Nils Hoglander, Jonatan Berggren et Lucas Raymond ont été les autres marqueurs pour la Suède, qui a cumulé cinq buts au premier vingt. Oleg Boiko et Maxim Musorov ont donné la réplique pour le Kazakhstan, dernier du groupe A.

Les Suédois disputeront leur dernier match de la phase préliminaire mardi, contre les Slovaques.

La Suisse en contrôle

Toujours dans le groupe A, la Suisse a dominé la Slovaquie 7 à 2 plus tard en journée, à Trinec. Le joueur des Cataractes de Shawinigan et espoir des Coyotes de l’Arizona Valentin Nussbaumer a récolté quatre points (1 but, 3 aides).

Son coéquipier Gilian Kohler a touché la cible à deux reprises en plus d’obtenir une aide sur le but de Matthew Verboon. Ce dernier a ajouté deux aides à sa récolte.

Simon Knak, Sandro Schmid et Mika Henauer ont complété le pointage pour la Suisse, tandis que Martin Fasko-Rudas et Robert Dzugan ont marqué pour la Slovaquie.

Les Suisses sont présentement troisièmes dans le groupe A, devant les Slovaques. À leur dernier match, mardi, ils se mesureront aux Finlandais qui occupent le deuxième rang de leur groupe.