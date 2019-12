Colin Campbell réplique à John Tortorella

C’était une question de temps avant que la Ligue nationale de hockey (LNH) ne réagisse aux commentaires virulents de John Tortorella au sujet de l’arbitrage, émis à la suite de la défaite en tirs de barrage des Blue Jackets de Columbus aux mains des Blackhawks de Chicago, dimanche.

Le directeur des opérations hockey de la LNH, Colin Campbell, y a été d’une longue explication pour répondre à Tortorella, lundi.

Pour rappeler les faits, les Hawks ont écopé d’une pénalité lorsqu’il restait 19 secondes à la prolongation, mais près d’une seconde s’est écoulée par la suite et le chrono n’a pas été ajusté. Zach Werenski s’est ensuite vu refuser un but en raison du temps qui était expiré, mais qui aurait compté avec la seconde de plus. Puis, en tirs de barrage, le gardien Joonas Korpisalo s’est blessé sur la réussite de Jonathan Toews; le gardien pourrait rater quelques semaines, selon son entraîneur-chef. Chicago a finalement gagné 3 à 2.

«Il y a eu un temps d’arrêt et les arbitres ont amplement eu le temps de prendre la décision qu’ils jugeaient la meilleure. Ils n’ont pas été pressés, a d’abord raconté Campbell dans un courriel. Nous avons une vidéo de l’arbitre qui se rend au banc des punitions pour questionner le gestionnaire du chrono à ce sujet.»

«Les arbitres sur la patinoire peuvent toujours ajuster le temps s’ils le jugent nécessaire. Le gestionnaire peut les informer s’il croit qu’il y a eu un problème avec le cadran. Toronto peut s’en mêler s’il y a des problèmes, en sachant que ça peut être plus difficile d’entendre le sifflet pour les gens à Toronto que s’ils étaient dans l’aréna.»

Un scénario différent

Selon Tortorella, cette erreur a eu un énorme impact sur l’issue du match. L’instructeur croit que son équipe aurait dû gagner et ainsi, récolter un point de plus au classement.

«Au lieu de remettre le bon chrono, ils disent à notre capitaine qu’ils ne vont pas le faire. Toronto ne s’en est pas mêlé, les arbitres n’ont pas fait leur foutu travail et nous avons perdu le match et notre gardien, a expliqué Tortorella en conférence de presse après le match des Jackets.

«Selon la chaîne des événements, si ça avait été fait correctement, nous n’aurions pas perdu notre gardien et aurions gagné le match.»

Campbell a pour sa part critiqué les propos tenus par Tortorella.

«Ce que John a dit lors de sa conférence de presse était non professionnel et inacceptable. Nous sommes en train de gérer la situation et j’ai déjà parlé avec Jarmo [Kekalainen] et John.»

Les Blue Jackets ont rappelé lundi le gardien Matiss Kivlenieks de leur club-école de la Ligue américaine de hockey, les Monsters de Cleveland.