Contravention de stationnement: peut-on plaider l'erreur?

Vous avez payé votre stationnement, tout semble en ordre... Jusqu'au moment où vous retournez à votre voiture et qu'une contravention vous y attend. C'est là que vous réalisez que vous avez fait une erreur en payant pour la mauvaise place. Est-ce que cette contravention est contestable?

«L'erreur de bonne foi peut se plaider, mais ce n'est pas un coup sûr», indique Thierry Rassam, président du cabinet d'avocat SOS Ticket.

