LAMBERT, Florent "Ti-Pit"



À Montréal, le 25 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Florent Lambert, époux de madame Colette Lahaie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Carole (Raymond Walker), Lise (Michel Cyr), Jocelyne (Paul Bercier) et Pierre (Manon Pelletier), ses petits-enfants Jennifer Walker (Michael Orsag), Dr. Michelle Walker (Mark Poliak), Pierre-Marc Lambert et Catherine Lambert (Miguel Cabral), ses arrière-petits-enfants Sarah, Emma, Isabelle et Andrew, sa belle-soeur Marguerite Bourgeault ainsi que ses neveux et nièces, amis et autres parents.Florent rejoint dans l'au-delà son père Joseph Lambert, sa mère Estelle Vallières, ses soeurs Colombe, Claudia et Jeannine ainsi que ses frères Dollard, Germain, Jules, Guy, Gérard et Léo Geoffrion.La famille recevra les condoléances vendredi le 3 janvier 2020 de 14 h 00 à 17 h 00 et de 19 h 00 à 22 h 00 ainsi que samedi le 4 janvier 2020 de 9 h 00 à 10 h 30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos St-François D'Assise, situé au 6700, rue Beaubien Est à Montréal (H1M 3E3).Les funérailles auront lieu samedi le 4 janvier 2020 à 11 h 00 en l'Église St-Édouard située au 6511, rue St-Denis à Montréal.