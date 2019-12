Eli Manning considère ses options

L’union entre les Giants de New York et Eli Manning semble tirer à sa fin, mais le quart-arrière de 38 ans n’est pas encore prêt à tirer un trait sur sa carrière dans la NFL.

«Tout est une option», a-t-il répondu au site NFL.com lorsque questionné sur son avenir.

«Je n’ai pas pris de décision. Je vais réfléchir à tout ça, en parler à ma famille. Je dois voir ce qui est mieux pour moi et ma famille, et ce dont j’ai envie pour l’avenir.»

L’idée de rester avec les Giants pour servir de substitut au jeune quart-arrière Daniel Jones ne semble toutefois pas faire partie des options qu’il envisage.

«J’en doute. Être remplaçant, ce n’est pas vraiment le fun.»

Manning a été le quart partant pour les deux premiers matchs de la saison des Giants. Jones a ensuite assumé ce rôle. Manning a été appelé en renfort pour deux matchs lorsque Jones a dû soigner une blessure à une cheville.

Deux fois nommé joueur par excellence du Super Bowl, Manning a passé les 16 années de sa carrière dans la NFL avec les Giants.

«J’ai tellement de beaux souvenirs. Ce qui est bien au football, c’est que tu peux penser aux bons moments, choisir ce dont tu veux te rappeler et ce que tu veux oublier. Je vais choisir de me rappeler des victoires et des amitiés, ici, avec mes coéquipiers et mes entraîneurs des 16 dernières saisons. Il y a eu trop de bons moments, de rires, de victoires et de célébrations pour se préoccuper des moments plus difficiles.»

Les Giants de New York ont été exclus des éliminatoires pour une troisième saison consécutive. Leur entraîneur-chef Pat Shurmur en a payé le prix lundi, alors qu’il a été licencié.