Fin de saison amère

Ce qui devait être une simple formalité a viré au cauchemar pour les Patriots. La défaite surprise face aux Dolphins change complètement le tableau pour l’équipe à l’aube des séries. Et certainement pas pour le mieux.

Les Patriots étaient favoris par 16,5 points pour l’emporter face aux Dolphins, qui ont créé la plus importante surprise cette saison. Les hommes de Bill Belichick terminent ainsi la saison avec une fiche de 12-4, identique à celle des Chiefs.

Mais puisque les Chiefs ont eu raison d’eux le 8 décembre, ils ravissent le deuxième rang de la Conférence américaine aux Patriots et, du même coup, héritent d’un précieux congé en première ronde.

Que ceux qui pensent que ce contexte ne change rien pour les Patriots se détrompent. En effet, chacun des six titres de champions des Patriots a été décroché lorsqu’ils ont obtenu un congé au premier tour éliminatoire.

Depuis 2001, ils montrent un éloquent dossier de 27-7 en séries lorsqu’ils profitent du « bye » en première ronde, avec neuf présences au Super Bowl. Lorsque ce n’est pas le cas, leur dossier est beaucoup plus modeste, à 3-3.

Les Patriots, plus tôt durant la semaine, parlaient de cette rencontre face aux Dolphins comme d’un match de séries. Étrangement, ils ont toutefois joué sans le moindre sentiment d’urgence, avec une attaque qui se cherche toujours aussi éperdument.

Tom Brady n’a complété que 55,2 % de ses passes. C’était la huitième fois cette saison que le quart-arrière montrait un taux de succès inférieur à 60 %.

Confiance ébranlée

L’un des moments qui illustrent bien à quel point les Patriots n’ont pas attaqué le match avec agressivité est survenu en fin de première demie. Avec un peu moins d’une minute à jouer, ils ont opté pour deux courses banales plutôt que de tenter de gagner du terrain par la passe. C’est dire à quel point la confiance de Bill Belichick à l’égard de son attaque aérienne s’est effritée au fil d’une saison plus ardue que d’habitude à ce chapitre.

Il faut dire que quelques minutes plus tôt, Brady lui a donné toutes les raisons de coacher le pied sur le frein, lorsqu’il a lancé une horrible interception ramenée dans la zone des buts par l’ex-Patriot Eric Rowe. Pas de quoi donner à un entraîneur le goût du risque.

La défensive, qui a porté l’équipe toute la saison, s’est montrée poreuse face à l’attaque des Dolphins, qui n’a rien de magistral. Des signes de fatigue semblent poindre.

En deuxième moitié de saison, les Patriots ont montré une fiche peu convaincante de 4-4. Leurs espoirs ne sont certainement pas morts, mais jamais l’empire n’a semblé si ébranlé.

Mea culpa

Il serait ingrat de terminer cette analyse sans souligner les progrès notoires réalisés par les Dolphins cette saison. À la semaine 2, ils avaient perdu 43-0 face à ces mêmes Patriots et plusieurs les voyaient alors comme l’une des pires équipes de l’histoire.

Votre humble serviteur est aussi tombé dans le panneau. Il faut aujourd’hui reconnaître humblement que les Dolphins se sont tenus au plus fort de la tempête, se battant chaque semaine comme une équipe qui n’a jamais souhaité perdre volontairement, ce que plusieurs insinuaient.

Après plusieurs échecs pour les adjoints de Bill Belichick lorsqu’ils se sont exilés ailleurs, peut-être, après tout, que Brian Flores redorera le blason de son « arbre de coaching ».

Quoi qu’il en soit, mea culpa !

Les gagnants

Les Chiefs

La victoire, combinée à la défaite des Patriots, leur a assuré le deuxième rang dans la conférence et ainsi un congé en première ronde. La défensive a encore une fois bien joué avec trois sacs et deux revirements.

Christian McCaffrey

Le porteur des Panthers est l’un des rares points positifs de la saison misérable de son équipe. Il est devenu, hier, le troisième de l’histoire, après Roger Craig et Marshall Faulk, à terminer une saison avec plus de 1000 verges par la course et plus

de 1000 par la passe.

Les Packers

Les Packers se sont spécialisés, cette saison, dans l’art de remporter des matchs de manière peu élégante. Mais qu’importe ! Ils terminent avec une fiche de 13-3 et héritent d’un congé en première ronde.

Les Eagles

Malgré leur alignement décimé, les Eagles se sont assuré une place en séries. Il serait étonnant qu’ils veillent tard, mais leur combativité mérite d’être soulignée.

Derrick Henry

Avec 211 verges et trois touchés, le porteur de ballon des Titans a transporté son équipe pour l’amener en séries. Avec 1540 verges au sol cette saison, il remporte le championnat des porteurs.

Les perdants

Les Patriots

La défaite force les Patriots à disputer un match éliminatoire de premier tour pour la première fois depuis 2009. Et ce sera face aux Titans, qui les ont écrasés l’an passé.

Les Steelers

Pour passer en séries, il fallait une défaite des Titans, ce qui ne s’est pas produit. Mais surtout, il fallait battre l’équipe B des Ravens, sans plusieurs partants importants. Les Steelers n’ont pas une attaque digne de la NFL cette saison.

Jason Garrett

Malgré la victoire, les Cowboys ratent les séries pour une sixième fois en neuf ans sous les commandes de Jason Garrett. À moins d’un miracle, l’entraîneur-chef sera remercié aujourd’hui.

Jacoby Brissett

Le quart-arrière des Colts n’a rien fait pour s’assurer de revenir comme partant l’automne prochain, avec huit matchs de moins de 200 verges par la passe. Il n’a pas lancé de passe de touché dans quatre de ses six derniers départs.

Freddie Kitchens

Après une autre défaite gênante face aux Bengals, les Browns ont décidé qu’il était temps de congédier l’entraîneur-chef Freddie Kitchens, après une seule saison. Ils en seront donc à leur huitième pilote depuis 2009.

5 jeux de la semaine

Hardman et les Chiefs s’envolent

Photo AFP

Quand une attaque piétine, c’est souvent le mandat des unités spéciales de prendre les choses en main avec un gros jeu. Avec les Chiefs en retard par 14-10, la recrue Mecole Hardman n’a pas raté son coup à cet effet avec un électrisant retour de botté de 104 verges pour un touché qui a redonné les devants aux Chiefs, sonnant le réveil pour l’équipe. Il s’agissait du troisième plus long retour dans l’histoire des Chiefs.

Sacré Jameis !

La saison des Buccaneers et de leur quart-arrière Jameis Winston a été résumée en un jeu. En prolongation face aux Falcons, l’homme aux mille et un revirements a tenté d’orchestrer une poussée victorieuse, mais sa passe a atterri dans les mains de Deion Jones, qui a rapporté l’interception dans la zone des buts pour donner le gain aux Falcons. Pour Winston, il s’agissait d’une 30e interception. Il est le seul quart-arrière dans l’histoire à terminer une campagne avec plus de 30 touchés et 30 interceptions.

Encore un gros bonhomme

Il est arrivé, à quelques reprises cette saison, que de gros joueurs de ligne offensive inscrivent des touchés. Toutefois, rien de tel que le touché du bloqueur des Falcons Ty Sambrailo, qui a capté une courte passe de Matt Ryan pour ensuite courir sur 35 verges à travers la défensive des Buccaneers. Il s’agissait ainsi du plus long touché offensif dans l’histoire pour un joueur de 300 livres ou plus.

Gaffe fatale

Tirant de l’arrière par 19-10 face aux Ravens au quatrième quart, les Steelers s’accrochaient à de minces espoirs de prendre part aux séries. Puis, tout a basculé quand, sur un botté de dégagement, le botteur Jordan Berry n’a pas su maîtriser la remise. Le ballon a été recouvert dans la zone des buts pour un touché par Jordan Richards et les Ravens augmentaient ainsi leur avance à 26-10 pour se sauver avec la victoire, même avec leur équipe B.

La défensive sauve la mise

Les Eagles devaient battre les Giants pour remporter la division Est et ainsi se qualifier pour les séries. Au quatrième quart, les Giants, en retard par seulement trois points, ont repris le ballon pour tenter d’aller prendre les devants. Le demi défensif des Eagles Malcolm Jenkins a toutefois réalisé un jeu parfait en soutirant le ballon des mains de Daniel Jones. Fletcher Cox a recouvert à la porte des buts et sur le jeu suivant, les Eagles inscrivaient un touché qui leur permettait de respirer.