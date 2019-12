La solitude de ma vie

J’ai 91ans et je vis dans une maison de retraite depuis 10 ans. Je n’ai jamais réussi à m’y faire d’amis. Comme je n’ai plus de famille depuis longtemps et que la vieille fille que j’ai toujours été n’a pas d’enfants, ça vous donne une idée de ma profonde solitude. Ça ne me dérange pas le reste de l’année, mais pendant la période des Fêtes, j’aimerais ça avoir du monde autour. Je repense à ma mère qui s’affairait à préparer le réveillon. Ça sentait bon. Et même si on n’avait que de maigres cadeaux, le bonheur régnait. J’aimerais retrouver ce sentiment. Mais depuis que ma voisine d’appartement m’a dit un jour que j’étais froide et que ça ne donnait pas l’envie de m’approcher, je me tiens en retrait. Comment faire pour changer ça?

Anonyme

Il faudrait d’abord avoir envie de vous lier à plein temps et non pas juste au temps des Fêtes. Et si vous êtes sincère dans votre volonté d’attirer les autres, commencez donc par frapper chez votre voisine pour lui manifester un peu d’empathie. Ce sera déjà un début.