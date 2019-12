Le sport pleure ses grands disparus de 2019

De nombreuses personnalités sportives nous ont quittés en 2019, certaines ayant marqué les gens davantage que d’autres. L’Agence QMI revient sur les départs importants qui en ont attristé plusieurs cette année.

Grand nom de l’histoire du hockey, le membre du Temple de la renommée Ted Linsday est décédé à l’âge de 93 ans le 4 mars. L’ancien ailier gauche a fait la pluie et le beau temps avec les Red Wings de Detroit. Durant son illustre carrière de 17 saisons, il a gagné quatre coupes Stanley et empoché un trophée Art-Ross, tout en étant invité 11 fois au match des étoiles.

Autre rival de renom du Canadien de Montréal, Red Kelly est mort à 91 ans le 2 mai. L’ex-joueur des Wings et des Maple Leafs de Toronto a soulevé la coupe huit fois, lui qui s’est distingué comme défenseur, puis à la position d’attaquant.

Des anciens Expos s’en vont

Photo d'archives, Luc Belisle

Au baseball, l’ex-joueur vedette et ancien gérant des Expos Frank Robinson est décédé le 7 février. L’homme qui était âgé de 83 ans a dirigé l’équipe montréalaise de 2002 à 2004, mais a surtout excellé sur le terrain en vertu de 586 circuits en carrière. Premier entraîneur-chef afro-américain de l’histoire des grandes ligues, il a notamment réalisé la Triple Couronne avec les Orioles de Baltimore en 1966.

Les partisans des Amours ont également pleuré le départ de Scott Sanderson et de Ron Fairly. Ailleurs dans les majeures, le décès soudain de l’artilleur des Angels de Los Angeles Tyler Skaggs a été empreint de controverse. Découvert sans vie dans sa chambre d’hôtel, le joueur avait consommé du fentanyl et recevait des opioïdes de la part d’un employé de l’équipe.

D’autres départs importants

Photo d'archives, AFP

En Formule 1, le grand Niki Lauda, 70 ans, est disparu en mai. Le triple champion mondial avait miraculeusement survécu à un accident en 1976 et agissait comme directeur non exécutif de Mercedes. En mars, la F1 avait déploré la perte de Charlie Whiting, directeur de course de la FIA.

Au football, l’ex-pilote des Alouettes Charlie Taaffe est mort des suites du cancer à la fin octobre, lui qui a dirigé les Moineaux de 1999 et 2000. Ayant aidé Montréal à gagner la coupe Grey en 2010, l’ailier espacé Tim Maypray est décédé à l’âge de 30 ans. Ex-botteur du club et député provincial, George Springate nous a quittés en novembre.

Photo d'archives, AFP

En boxe, Pernell Whitaker a été happé à mort par une automobile en juillet, tandis que Maxim Dadashev, Patrick Day et Hugo Santillan sont décédés à la suite de blessures subies dans l’arène.

Le Québec éploré

Photo Jocelyn Malette

Dans la Belle Province, le milieu médiatique sportif a été touché par le décès à 73 ans du journaliste et animateur le 9 décembre. Autre figure connue des amateurs de sport d’ici, «Ti-Guy» Émond est mort le 6 février à l’âge de 77 ans. Reconnu pour ses connaissances sportives et historiques exceptionnelles, ainsi que pour sa collaboration au Grand Prix de Trois-Rivières, Gerry Rochon est décédé le 13 juin.

Photo d'archives, John Taylor

Le Québec a également perdu des ambassadeurs issus de diverses disciplines, dont l’ancien joueur de hockey et dirigeant André Boudrias, le lutteur Jacques Rougeau père et le membre du Panthéon du baseball québécois Richard Gladu. La mort d’Alec Reid, 18 ans, qui a succombé à des complications liées à l’épilepsie, a bouleversé le monde de la LHJMQ au début mars. Quant à celle de l’entraîneur-chef hockey de McGill, Kelly Nobes (45 ans), elle a laissé le milieu universitaire sans voix.

Au Canada, un accident de vélo de montagne a coûté la vie à la skieuse Mikayla Martin, 22 ans seulement, en octobre.

Autres décès

Hockey: Greg Johnson (48 ans), Dr Douglas Kinnear (92 ans)

Baseball: Bill Buckner (69 ans), Jim McKean (73 ans), Eric Cooper (52 ans), Chris Duncan (38 ans), Mel Stottlemyre (77 ans)

Football: Cedric Benson (36 ans), Mitch Petrus (32 ans), Marc-André Lacombe (35 ans)

Lutte: King Kong Bundy (61 ans), «Mean Gene» Okerlund (76 ans), Harley Race (76 ans), Ashley Massaro (39 ans), Michel Lamarche (71 ans)