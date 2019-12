Les Coyotes mettront-ils fin à leur disette?

Sans trop faire de bruit, les Coyotes de l’Arizona ont tranquillement fait leur place au sein des trois premiers du classement de la section Pacifique depuis le début de la saison.

La formation qui évolue à Glendale a toutefois perdu ses trois derniers matchs en temps réglementaire. C’est la première fois cette saison que les hommes de Rick Tocchet traversent une aussi vilaine séquence.

«Nous devons freiner cette glissade et apprendre de nos erreurs. Tu dois t'habituer à faire face à la pression, a expliqué l’entraîneur-chef Tocchet sur le site des Coyotes lors de sa conférence de presse après le match contre les Stars de Dallas, dimanche. C’est le genre de chose que font les équipes championnes.»

Les «Yotes» n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis la saison 2011-2012, lorsqu’ils avaient perdu en finale d’association contre les Kings de Los Angeles, et ils devront redoubler d’efforts s’ils souhaitent corriger la situation.

«Ça va devenir de plus en plus difficile. C’était un match avec un style semblable aux séries éliminatoires et lorsque nous sommes impliqués dans ce genre de moment, nous devons réaliser des jeux dans les deux sens de la patinoire. Il ne suffit pas de marquer des buts. Ça peut être aussi simple que de sortir la rondelle de sa zone», a mentionné Tocchet après le revers de 4 à 2 des siens.

Les Coyotes possèdent une mince priorité d’un point sur les Jets de Winnipeg et les Flames de Calgary, qui occupent les deux places des équipes repêchées. Ils auront une lourde tâche devant eux s’ils souhaitent mettre fin à leur série de défaites, mardi, puisque les plus récents champions de la coupe Stanley, les Blues de St. Louis, seront en visite au Gila River Arena.