Météo: Grosse bordée pour le Nouvel An

Une bonne bordée de neige viendra terminer l’année 2019 en beauté pour les amateurs de sports hivernaux, alors que de 15 à 30 cm sont attendus selon les régions du Québec.

« La dernière grosse tempête juste avant le Nouvel An, donc entre le 30 et le 31 décembre, remonte à l’année 2000. Vingt-cinq centimètres étaient tombés cette fois-là, a indiqué André Monette, météorologue chez Météo Média. Oui, il est déjà tombé de la neige ces journées-là depuis, mais rien de cette importance. »

Le sud du Québec sera touché dès ce matin par un système dépressionnaire en provenance des Grands Lacs. Si en avant-midi on peut s’attendre à du grésil et même à une possibilité de pluie verglaçante, le tout devrait rapidement se changer en neige dès l’après-midi.

Les Basses-Laurentides et Lanaudière devraient être les secteurs les plus privilégiés en termes de chute de neige alors qu’on prévoit au moins 30 cm. Dans la région de Montréal, on peut s’attendre à 25 cm, tandis qu’en Estrie, en Montérégie et dans les Cantons-de-l’Est, ce seront plutôt 15 cm qui vont tomber.

Sortez vos crazy carpets

La pluie verglaçante et le redoux des derniers jours n’ont pas rendu propice la pratique de sports hivernaux, comme sur les patinoires ou les endroits pour glisser. Mais ça n’aurait pas eu d’effets négatifs sur les montagnes de ski alors que les skieurs et planchistes ont été au rendez-vous sur les pistes.

« On a un bon temps des Fêtes jusqu’à présent, une bonne affluence, s’est réjoui Josée Cusson, directrice communications et marketing de l’Association des stations de ski du Québec. Mais la bordée de neige, c’est le meilleur coup de marketing qu’on pouvait espérer ».

Des skieurs présents au Mont-Saint-Bruno samedi se sont eux aussi réjouis de la bordée à venir.

« Ça rend les conditions de glisse encore plus intéressantes, et ça permet d’aller dans les sous-bois aussi, a soutenu Éric Berry. C’est la chose la plus précieuse après ta planche à neige. »

La motoneige patiente encore

Autre son de cloche du côté des motoneigistes, qui n’y voient pas encore le miracle tant attendu pour ouvrir soudainement toutes les pistes. Il y a encore relativement peu de secteurs qui sont praticables, et beaucoup d’endroits sont gazonnés.

« C’est sûr que c’est une bonne nouvelle, pour tous les sports d’hiver, a acquiescé Marilou Perreault, directrice des opérations de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Mais, si on a deux ou trois autres bordées d’ici la semaine prochaine, peut-être que ça pourrait être bon ».

Elle invite les amateurs à faire preuve de prudence sur les plans d’eau, où cinq pouces de glace sont nécessaires pour s’aventurer. Des balises sont installées quand la glace a été vérifiée.

Même si la bordée de neige sera synonyme de plaisir pour plusieurs, il faudra toutefois faire preuve de prudence sur les routes aujourd’hui et demain en raison des conditions météo.

Plusieurs Québécois vont voyager pour fêter le Nouvel An.

En plus des routes qui s’annoncent glacées, des vents puissants pourraient causer de la poudrerie par endroits.

Cocktail météo aujourd'hui

LAURENTIDES : 30 cm de neige attendus

Grésil en matinée

-4 °C

MONTRÉAL : jusqu'à 25 cm de neige

Grésil et possibilité de pluie verglaçante en avant-midi

-2 °C

ESTRIE : jusqu'à 15 cm de neige débutant en début d’après-midi

-3 °C

GATINEAU : 5 cm de neige

Grésil et pluie verglaçante en matinée

-2 °C

QUÉBEC : 15 cm de neige prévus