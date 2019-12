Mon avis diffère de celui de Boris Cyrulnik

Votre pensée de ce matin « Un enfant n’a jamais les parents dont il rêve. Seuls les enfants sans parents ont des parents de rêve » m’a fait bondir. Comment Boris Cyrulnik peut-il se tromper au point de supposer que des bons parents, ça n’existe pas?

J’ai élevé mes enfants du mieux que j’ai pu avec les moyens à ma disposition. J’ai fait de mon mieux. Mais si je me fie à lui, j’aurais dû sortir de la vie de mes enfants pour leur donner l’opportunité de rêver de moi, au lieu de rester dans leur vie une fois que leur père a quitté le bateau me laissant seule pour les mener à bon port.

C’est moi qui les ai éduqués et qui me suis fait détester parce qu’ils me trouvaient trop sévère. C’est contre mon autorité qu’ils se sont tous trois ligués. Et c’est leur père qui a récolté les retombées positives, même s’il était parti vivre à l’autre bout du Canada, et ne veillait sur eux qu’à travers la pension qu’il payait. C’est ingrat d’être le parent présent dans la vie de nos enfants, car on devient celui par qui l’autorité se manifeste, et ça, c’est toujours un mauvais rôle à jouer. Le rôle pas payant pantoute!

Je ne sais pas si monsieur Cyrulnik a eu des enfants. J’en doute, vu sa pensée. Je fais partie de ces parents qui ont fini par se résigner à perdre le respect de leurs enfants, et ça, c’est dur à avaler.

Anonyme

Boris Cyrulnik est marié et père de deux enfants. Donc, il sait très certainement ce que le rôle de parent suppose. Et je doute fort qu’il nourrissait quelque mépris que ce soit envers quelque parent que ce soit. Pour vous donner un aperçu de sa vie : il est un orphelin rescapé à 6 ans des rafles nazies bordelaises. Ses parents ont péri en camp de concentration et il a été élevé par sa tante. La pensée qui vous a fait tiquer s’explique par ce qu’il a vécu. Et pour vous confirmer l’importance qu’il a toujours accordée au rêve, voici une de ses affirmations : « Quand on a eu une enfance comme la mienne, on revit grâce au rêve qui donne une certaine force. J’étais donc contraint de réaliser ce rêve. » Peut-être qu’en acceptant d’être ce que vous êtes, c’est-à-dire un parent normal, vous pourriez avec honnêteté et repentir, aborder le sujet avec vos enfants pour que vous revisitiez, tous ensemble, votre passé afin d’y trouver des aspects positifs. Ce que ce même Boris Cyrulnik appelle : la capacité de résilience.