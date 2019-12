Mondial junior: «Ce n’est rien de dramatique» - Cole Caufield

OSTRAVA | Les partisans du Canadien avaient hâte de voir de quel bois allait se chauffer Cole Caufield avec la formation américaine au Championnat du monde junior.

Après trois rencontres en ronde préliminaire, force est d’admettre que l’espoir du Tricolore s’est montré plutôt discret en récoltant seulement une passe, mais le petit attaquant est loin d’en perdre la tête pour autant. Il disputera un dernier match lundi à 19h (HNE) contre le pays hôte de la République tchèque.

Il faut dire que le choix de première ronde au dernier repêchage (15e au total) a repris du poil de la bête dans la victoire de 3-1 des États-Unis contre les Russes, dimanche.

Plus impliqué et plus menaçant que lors des deux premiers rendez-vous où il avait été utilisé 18 et 12 minutes, Caufield a réussi un premier point dans cette troisième sortie. Son entraîneur l’avait d’ailleurs muté avec Alex Turcotte, son coéquipier avec l’Université du Wisconsin, ce qui a eu un effet instantané chez celui dont les moindres faits et gestes sont scrutés à la loupe à Montréal. Il a été employé pendant un peu plus de 13 minutes, notamment sur le jeu de puissance.

«Ce n’est rien de trop dramatique. Je crois que j’ai mes repères sur la glace, mais la rondelle ne semble pas vouloir me trouver. Je n’ai pas été capable d’obtenir de bonnes chances de marquer Ça va débloquer tôt ou tard. C’est un long tournoi, tu veux être plus fort plus le tournoi avance et non l’inverse», commentait Caufield après la rencontre.

«Absolument. C’est toujours plaisant de jouer avec lui. Il est un excellent joueur qui peut faire plusieurs jeux et il me rend la vie plus facile sur la patinoire», a-t-il renchéri en parlant de Turcotte, qui a lui aussi été sélectionné au tour initial par les Kings de Los Angeles.

L’équipe d’abord

C’est connu, les hockeyeurs ne placent rarement leurs intérêts personnels avant ceux de leur équipe. C’est encore plus vrai dans un tournoi de la sorte où les enjeux sont élevés.

Reconnu pour ses talents de marqueur né, Caufield a inscrit 12 buts en 18 rencontres depuis le début de la saison à Wisconsin. Face à l’Allemagne en match hors-concours, il avait secoué les cordages à quatre reprises, ce qui laissait présager qu’il anéantirait tout sur son passage en début de compétition.

«Je ne suis pas frustré. Les deux victoires qu’on a eues jusqu’ici sont plus importantes pour moi. Je veux contribuer un peu plus offensivement. Je veux continuer de m’améliorer de match en match et de gagner en confiance. Je crois que je dois m’améliorer dans plusieurs aspects, mais j’essaie de ne pas trop m’en faire avec ça», a-t-il répondu.

Apprentissage

Pour l’entraîneur-chef de l’équipe américaine, Scott Sandelin, la pression qui repose sur les épaules du jeune Caufield fait partie du processus d’apprentissage de la vie d’un athlète.

«Ces jeunes hommes sont sous pression depuis déjà un bon bout de temps avec toutes les attentes qui sont placées en eux depuis le repêchage et le début de leur saison universitaire. Mais vous savez quoi? C’est le genre de chose qu’ils devront apprendre à gérer. Ils sont en période d’apprentissage et ils continueront d’apprendre.

Ce sont des bons joueurs de hockey, mais il y aura des hauts et des bas. Ils doivent apprendre que tout n’est pas facile dans la vie. Ce n’est pas facile d’exceller dans ce sport», a-t-il mentionné.