Noël vert et Nouvel An blanc

Les automobilistes devront redoubler de prudence lors de leurs déplacements pour les festivités du Nouvel An, alors que les conditions seront périlleuses au lendemain d’une tempête de neige qui a frappé tout le sud du Québec.

« Pour les déplacements, ça va être difficile. Il ne faudra pas quitter Montréal avant 17 h ou 18 h afin que les conditions soient plus favorables », conseille Christine Beaudoin, chroniqueuse à la circulation des stations de radio Cogeco. Les automobilistes devront prendre leur mal en patience pour éviter le pire mardi encore.

Lundi, une tempête de neige a frappé les régions du sud du Québec, alors que les sorties de route répertoriées ont été nombreuses.

À certains endroits, 25 centimètres de neige ont atteint le sol. Avec le verglas qui était tombé le matin, la chaussée était très glissante à plusieurs endroits. Encore quelques flocons sont attendus mardi, mais sans vent ni verglas cette fois.

Photo Pierre-Paul Poulin

Ailleurs

Ce sera plutôt au tour des régions de l’est du Québec à être touchées. De 15 à 25 centimètres de neige sont attendus et des rafales de vent pourraient atteindre 60 km/h. Puisque la visibilité sera nulle dans les routes secondaires et certains tronçons, un déneigeur demande aux automobilistes de demeurer patients.

« Les gens ne réalisent pas que nous avons des machines qui pèsent des tonnes et que ça n’arrête pas sur un 10 cents. Ils sont toujours pressés », ajoute le président de Aymont déneigement, Alain Aymont.

Quant aux voyageurs qui quittent Montréal pour les pays chauds, les vols ne devraient pas être touchés. Toutefois, selon la conseillère aux affaires corporatives chez Aéroports de Montréal, Frédérique Lequerre, une douzaine de vols pour Toronto et Boston seront annulés en raison des conditions météorologiques.

Le Québec avait pourtant connu un mois de décembre des plus secs, ainsi qu’un Noël vert. Or, la nouvelle décennie débutera avec un paysage blanc.

Même si les mois de novembre et décembre sont, selon le biométéorologue et auteur Gilles Brien, les mois où il y a le plus de collisions mortelles, il aimerait faire mentir les statistiques avant de débuter 2020.

Photo Pierre-Paul Poulin

Enfin... de la neige

Cette bordée de neige sera un bon prétexte pour délaisser les jeux vidéo et dévaler les pentes de ski.

« On peut être très satisfaits de nos conditions, nos skieurs sont heureux. En plus avec les conditions météorologiques qu’on annonce, nous aurons un très beau temps des Fêtes », se réjouit Hélène Bélisle, conseillère marketing et communications de Ski Bromont.