Palmarès Netflix 2019 : Meurtre et mystère domine au Canada, The Irishman et Stranger Things s’illustrent également au pays

Le film Meurtre et mystère domine le palmarès des titres les plus populaires sur Netflix au Canada en 2019, rapporte le géant américain du streaming.

Tournée à Montréal, la comédie d’action mettant en vedette Adam Sandler et Jennifer Aniston devance de gros canons comme Stranger Things et The Irishman, le long métrage de Martin Scorsese.

Établi à partir des visionnements enregistrés par chaque titre au cours des 28 jours suivant sa mise en ligne, le classement répertorie uniquement les productions lancées au cours des 12 derniers mois. Aucun résultat d’écoute n’y apparaît ; seulement l’ordre de popularité des contenus.

Démarrage record

Version française de Murder Mystery, Meurtre et mystère raconte l’histoire d’un couple de New-Yorkais qui – bien malgré eux – deviennent les principaux suspects d’un homicide commis à bord d’un luxueux yacht. Peu après sa sortie, en juillet dernier, Netflix indiquait que l’offrande du réalisateur Kyle Newacheck avait enregistré un démarrage record, ayant été visionné par près de 30,9 millions d’utilisateurs en 3 jours.

Au top 10 des films les plus regardés de l’année sur Netflix, Meurtre et mystère devance 6 Underground, le blockbuster d’action de Michael Bay avec Ryan Reynolds, The Irishman et Triple frontière (Triple Frontier) avec Ben Affleck. Extrêmement méchant, vil et ignoble (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) et Justiciers de grand chemin (The Highwaymen) se hissent respectivement aux 5e et 6e rangs, suivis des Incroyables 2, El Camino: un film Breaking Bad, Peut-être pour toujours (Always Be My Maybe) et Copain sur commande (The Perfect Date).

En télé

Du côté des séries télé, la troisième saison de Stranger Things devance The Witcher, The Umbrella Academy, Parfaite (You) et Mort à mes yeux (Dead to Me). Incroyable (Unbelievable), Éducation sexuelle (Sexual Education), Dirty John, Titans et Black Mirror – saison 5 complètent les positions 6 à 10.

Fait à signaler par rapport aux séries The Witcher et Parfaite, qui n’ont pas encore passé 28 jours sur Netflix puisqu’elles viennent d’être lancées, leur position résulte des résultats projetés par l’entreprise.