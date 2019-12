Penguins: Alex Galchenyuk respire la confiance

L’attaquant des Penguins de Pittsburgh Alex Galchenyuk semble avoir retrouvé sa touche et ses succès des derniers jours sont de nature à rassurer son équipe qui espère le voir produire régulièrement.

Limité à deux buts à ses 27 parties précédant la pause de Noël, l’ancien du Canadien de Montréal a marqué dans chacune des deux rencontres de la série aller-retour face aux Predators de Nashville, vendredi et samedi. Le récent répit a été bénéfique pour celui ayant éprouvé sa large part d’ennuis au cours des derniers mois, autant sur la glace qu’à l’infirmerie.

«C’est un calendrier exigeant. Nous disputons beaucoup de matchs, a-t-il commenté au site NHL.com. Ainsi, quand vous obtenez cinq jours de congé comme ce fut le cas récemment, vous devez prendre le temps d’effectuer des ajustements, mais c’est bien. Vous avez besoin de cela. Vous pouvez reprendre vos énergies et revenir frais et dispo.»

«Le mauvais départ a été quelque peu surprenant, mais ça s’est bien passé en fin de semaine, a ajouté celui qui affrontera le Tricolore au Centre Bell samedi. Je me sens vraiment mieux, c’est toujours bien de produire et de contribuer aux succès de l’équipe. Par contre, il y a plusieurs façons de s’améliorer et je dois continuer de travailler en ce sens.»

Celui qui avait amassé 13 points en 29 affrontements avant le duel de lundi contre les Sénateurs d’Ottawa espère que ses compagnons de trio, Dominik Kahun et Jared McCann, l’aideront à accumuler les buts et les mentions d’aide dans les jours à venir.

«Il faut suivre le plan et peaufiner la chimie avec les coéquipiers. Nous misons sur de très bons noms au sein de notre ligne et on doit poursuivre le bon boulot», a-t-il souligné.

Pas de problème d’effort

Dans les moins bons moments, l’entraîneur-chef Mike Sullivan a souhaité voir son protégé se sortir du marasme. Selon lui, l’éthique de travail de l’Américain n’est pas à remettre en question.

«C’est franchement une bonne personne. Il se préoccupe de tout. Quand Alex a connu des ennuis, ce n’était pas un manque d’effort ou de volonté, le problème. Il en arrachait tout simplement. [...] Il fallait l’aider, lui clarifier nos attentes et les détails de notre système de jeu. Le reste concernait des ajustements à faire. Il a continué de tout donner et je lui accorde le crédit. Il a suivi le plan. Il est un meilleur joueur que ce qu’il a montré, d’après nous. Et nous voulons lui permettre d’arriver à ce point.»

«Le fait qu’il ait marqué quelques buts constitue une dose de confiance pour lui, a enchaîné Sullivan. Ce fut des buts importants pour nous et il peut compter de différentes manières. J’espère qu’il pourra bâtir sur ces deux matchs.»