Un braqueur récidiviste épinglé pour deux vols à la veille de Noël

Un spécialiste de longue date des vols à main armée habitant en maison de transition a rapidement été arrêté par la police de Montréal et vient d’être accusé d’avoir braqué avant Noël non pas une, mais deux banques.

Yves Groleau est l’un des deux suspects du vol qui a créé tout un émoi à la Banque Nationale du Canada de Mont-Royal, le 24 décembre, a appris Le Journal.

Or, l’homme de 61 ans est aussi accusé pour un vol qui a eu lieu la veille dans des circonstances semblables dans une succursale de la Banque de Montréal (BMO) sur la rue Jean-Talon, dans Villeray.

Encore une fois, deux hommes cagoulés ont surgi dans la banque vers 13 h 15 où se trouvaient une vingtaine de personnes. Après avoir ordonné à tout le monde de se coucher au sol, le duo a exigé le contenu des caisses des employés. Le vol n’a duré que quelques minutes, et les suspects ont pris la poudre d’escampette. Des clients auraient aussi remis leur argent.

« Personne n’a été blessé dans cette affaire, bien que plusieurs aient été sous le choc, a indiqué Jean-Pierre Brabant, porte-parole de la police de Montréal. Je peux confirmer l’arrestation d’un homme de 61 ans pour les deux vols. »

On ne connaît pas les montants dont le duo a réussi à s’emparer lors des deux délits présumés.

Longue feuille de route

Yves Groleau a comparu le 26 décembre au palais de justice de Montréal pour faire face à 12 chefs d’accusation pour les deux braquages : vols qualifiés avec une arme à feu, séquestration, possession d’arme à feu et d’outil de cambriolage, port de déguisement dans un dessein criminel et de complot. Dans un autre dossier, il est accusé d’avoir brisé une ordonnance du tribunal, ayant en sa possession une arme à feu.

Or, il s’agit d’un individu avec une longue feuille de route criminelle, lui qui accumule les délits depuis sa majorité et qui s’est trouvé plus d’une fois derrière les barreaux. Il se spécialise dans les vols de banque et ne semble pas porté à respecter les conditions qui lui sont imposées.

L’homme a d’ailleurs fourni comme adresse de résidence celle d’une maison de transition montréalaise lors de sa dernière comparution au tribunal.

Il braque dans ses temps libres

Ce n’est pas la première fois que Groleau profite de sa liberté partielle pour commettre des vols de banque. En 2005, La Presse rapportait qu’il avait profité de ses libérations spéciales de fin de semaine pour commettre divers braquages. Il avait alors écopé de 10 ans de pénitencier et d’une interdiction à vie de posséder des armes.

En 2000, il a été en cavale durant quelques mois après avoir fait faux bond à son escorte lors d’une sortie.

En mars 2014, le Groupe tactique d’intervention de la Gendarmerie royale du Canada avait procédé à son arrestation dans un motel de l’ouest de Montréal, puisque celui-ci n’était pas retourné à la maison de transition où il devait se rapporter.

Groleau demeure détenu jusqu’à son enquête sur remise en liberté, prévue au début de janvier.