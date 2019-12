Une semaine blanche, mais chaude au Québec

Si ce n’était la tempête de neige de début de semaine, la transition à l’année 2020 aurait été agréable au Québec, avec du soleil et des températures au-dessus des normales.

Lundi et mardi seront les jours les plus difficiles pour les déplacements. Des précipitations sous forme de pluie verglaçante commenceront à tomber en matinée sur certains secteurs près de la frontière avec l’Ontario, incluant Gatineau, l'Outaouais, l'ouest de la Montérégie et le Témiscamingue. Entre 2 à 4 millimètres de verglas devraient tomber dans ces régions, a averti Environnement Canada.

Le reste de la province peut s'attendre à une bonne bordée. Des accumulations de neige allant de 15 à 25 centimètres sont notamment attendues sur les régions de Québec, la Beauce, Charlevoix, l’Estrie, les Îles-de-la-Madeleine, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Matane, Montmagny, Gaspé, Rimouski, Sainte-Anne-des-Monts et le Témiscouata.

Les accumulations de neige pourraient même approcher les 30 centimètres sur la pointe est de la Gaspésie.

Des avertissements de vents forts sont aussi émis, avec des rafales allant jusqu’à 50km/h dans la vallée du Saint-Laurent, et même 70km/h en Témiscamingue et dans des secteurs très localisés des Laurentides.

Les premiers jours de l’an 2020 seront au contraire ensoleillés avec des températures autour du point de congélation. Mercredi et jeudi, il fera -1 à Sherbrooke et Québec, 0 degré dans la région de Montréal, 1 degré à Gatineau.

Il faudra toutefois composer à nouveau dès vendredi avec des précipitations, selon les prévisions d’Environnement Canada, en raison du passage d’une nouvelle dépression sur la province.