Visas: les voyageurs canadiens privilégiés

À travers le monde, les Canadiens restent parmi ceux qui ont le moins souvent besoin de demander un visa pour visiter un autre pays.

Selon le site Passeport Index, un passeport canadien permet de se rendre sans visa dans 115 pays. Dans 54 autres endroits, les Canadiens doivent demander un visa seulement à leur arrivée, ce qui est souvent une simple formalité.

Pour seulement 29 destinations, les citoyens canadiens doivent mener des démarches avant de prendre l’avion, un chiffre similaire aux autres pays occidentaux.

À l’échelle du monde, la décennie qui s’achève a été marquée par une plus grande ouverture des états aux touristes. Le Canada en a profité: seulement depuis l’an dernier, il est plus facile de se rendre dans cinq pays.

Si l’on remarque cette tendance, c’est surtout à cause des monarchies pétrolières du Golfe. Connus pour ses riches métropoles d’Abu Dhabi et du Dubaï, les Émirats arabes unis ont vu leur passeport prendre de la valeur de manière exponentielle depuis 10 ans. Les citoyens émiratis bénéficient aujourd’hui du passeport le plus puissant au monde avec 179 pays facilement accessibles. C’est 110 de plus qu’en 2010, 12 de plus qu’il y a un an.

Dans les douze derniers mois, les passeports de l’Arabie Saoudite et du Qatar ont aussi pris de la valeur.

Ce qui ressort également du classement établi par le Passeport Index pour la dernière décennie, c’est à quel point la vie s’est considérablement simplifiée pour les voyageurs chinois.

Comparativement à 2010, 37 pays de plus ont cessé de demander un visa aux détenteurs d’un passeport chinois.