OUELLET, Marie-Claire

(née Sabourin)



À Montréal, le 16 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Marie-Claire Ouellet. Elle rejoint son époux Robert avec qui elle a été marié pendant 65 ans. Elle rejoint aussi ses frères et soeurs Rollande, Georges, Florian et Henriette.Elle laisse dans le deuil ses autres frères et soeurs Jeannine, Jacqueline, Maurice et André, ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 janvier 2020 de 13h à 16h30 et de 18h30 à 20h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole à 20h en la chapelle du complexe.