LAJEUNESSE, Simone



À Verdun, le 20 décembre 2019, à l’âge de 93 ans, est décédée Mme. Simone Lajeunesse.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Diane et feu Rita, ses petits-enfants Shane Kaeppel, Donald Kaeppel, Megean Wessell et Christopher Bohanan, ainsi que ses arrière-petits-enfants et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 janvier 2020 de 14 h à 16 h 30 heures au Complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le samedi 4 janvier 2020 à 16 h 30 au Complexe funéraire.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du cancer du sein du Québec serait apprécié en la mémoire de Simone Lajeunesse.