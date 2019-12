DUCHESNE, Ghislaine



À Montréal, le jeudi 26 décembre 2019 est décédée, à l'âge de 77 ans, Ghislaine Duchesne.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs feu Yves, Michel, Huguette (André), Gérard, Bernard (Ginette), feu Pierrot, feu Claire (feu Yvon), Lorraine (feu Jean-Paul), Denise (Marcel), Jacques (Gisèle) et feu Claude (feu Denise), de nombreux neveux et nièces et plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le samedi 4 janvier 2020 de 12h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.