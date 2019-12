BÉLANGER, Prosper



À Laval, le 8 décembre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Prosper Bélanger, époux de feu Mme Gloria Bastiani.Il laisse dans le deuil ses filles France (André) et Johanne (Alain), ses petits-fils Hugo et Dominic ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:LAVAL450-473-5934le dimanche 5 janvier 2020 de 14h à 16h30. Une liturgie sera célébrée ce même jour, à 16h30 au salon.