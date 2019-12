PARISEAU, Paulette



À Drummondville, le 22 décembre 2019, est décédée Mme Paulette Pariseau, épouse de feu Jean-Marc Gagnon.Elle a quitté pour un monde de sérénité ses enfants : Louise, Jean et Sylvain (Marie-Andrée); ses petites-filles: Andréa (Eric) et Laurence (Justin); ses arrière-petites-filles : Maëlle et Mila, ainsi que son petit frère Francis (Micheline) et tous ceux et celles qui l'ont aimée.Elle est allée rejoindre ses quatorze frères et soeurs, ses parents tant aimés, Yvonne et Athanase Pariseau.La famille vous accueillera le samedi 4 janvier 2020 dès midi àsitué à l'arrière duLes funérailles seront célébrées ce même samedi 4 janvier 2020 à 14 h à l'église Ste-Victoire.Nos plus chaleureux remerciements à tout le personnel soignant du 7e étage de l'hôpital Sainte-Croix, toujours souriant, prévenant, présent et respectueux, ainsi qu'à Mme Guylaine Pivin, t.s.p. Merci, Mme Stéphanie Larouche, pharmacienne, de votre implication attentive et délicate. Notre gratitude à M. Jacques Verville.Des dons à la Société de recherche sur le cancer ou à la Société canadienne de la SP ou à la Société Alzheimer du Canada seraient appréciés.