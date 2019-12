DOYON, Constant



À Sherbrooke, le 30 décembre 2019,est décédé à l'aube de ses 90 ans, M. Constant Doyon, époux de dame Yolande Jodoin, demeurant à Sherbrooke, autrefois de Montréal et originaire de St-Guillaume.Outre son épouse, M. Doyon laisse dans le deuil ses enfants: Roland (Danielle Sigmen) et Marielle (Daniel Chaput), ses petits-enfants: Pierre-Luc (Mariline Arpin), Mathieu (Julie Dulude), Simon (Christine Robin) et Isabelle (Mark Maizonnasse), ses arrière-petits-enfants: Édouard, Lydia, Alicia, Léana, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, de nombreux autres parents et ses amis de Canadian Pittsburgh Glass et de Kraft Canada.M. Doyon repose au :YVES HOULE/L.O.PONTON85 RUE PRINCIPALESAINT-GUILLAUMEvendredi le 3 janvier 2020 de 9h à 14h. Les funérailles auront lieu le vendredi 3 janvier à 14h en l'église de Saint-Guillaume. Inhumation au cimetière paroissial.Un merci très spécial au personnel de la Maison Aube Lumière de Sherbrooke, en particulier le docteur Frédéric Lemay du CHUS pour les bons soins qu'ils lui ont prodigués.Des dons à la Maison Aube Lumière de Sherbrooke seraient appréciés.CENTRE FUNÉRAIRE YVES HOULETél : 819-478-0222 / 1-800-561-2881Téléc. : 819-477-4289www.yveshoule.com