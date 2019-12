LEPAGE, Fernand



À Salaberry de Valleyfield, le 25 décembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé Fernand Lepage, fils de feu Alfred Lepage et de feu Albina Dandurand.Il laisse dans le deuil son épouse Julie-Anna Boutin, ses enfants Gisèle (Yves), Diane (Serge), Gilles (Lise) et Sylvie (Pierre), ses petits-enfants, ses soeurs Marie-Claire (Gabriel) et Corona ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 4 janvier 2020 à 14 h à l'église St-Malachie sur la rue Roy à Ormstown suivi d'une cérémonie religieuse à 15 h. Veuillez noter que l'inhumation aura lieu ultérieurement.Propriétaire Rive-Sud, Robert Cenacwww.salonfunerairelfc.com