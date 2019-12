POIRIER, Jacques



À l'hôpital Jean-Talon, le 25 décembre 2019, est décédé à l'âge de 75 ans, monsieur Jacques Poirier, époux de Denise Mercier, demeurant à Montréal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Claude (Brigitte Lefebvre), ses petits-fils : David et Mathieu, son frère Gérard (Madeleine Bergeron), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Mercier : feu André (feu Jeanne d'Arc Dion), feu Madeleine (René Larivière), Paul (Noëlla Morin), feu Réal (Denise Hélie), Claude (Huguette Deshaies), Huguette (Renald Pepin), feu Lise (Jean-Charles Bouchard), Pierrette (feu Simon Dion), Nicole (Gilles Noël), Charles ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s au :390 RUE PRINCIPALEDAVELUYVILLEle dimanche 5 janvier 2020, de 13 h 30 à 15 h 55. Une liturgie de la Parole suivra au Funérarium à 16h.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.