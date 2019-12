DALLAIRE, Roger



À Verdun, le 20 décembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Roger Dallaire, époux de Diane Dubreuil Dallaire.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Maryse (Luc) et Patrick (Sonia), ses petits-enfants Gabrielle, Amélia et Gabriel ainsi que ses soeurs et son frère.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 janvier 2020 de 13h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:Un hommage lui sera rendu ce même jour à 20h30 au salon du complexe.