DUPUIS, Carmen



CHSLD St-Jacques, 27 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Carmen Dupuis, épouse de feu M. Léonard Dupuis, demeurant à St-Jacques de Montcalm.Elle est allée rejoindre ses 14 frères et soeurs, elle laisse dans le deuil ses belles-soeurs : Mme Aline Mireault Dupuis, Mme Lucille Mireault Dupuis, Mme Véronique Dupuis, plusieurs neveux et nièces, autres parents et de nombreux amis.Mme Carmen Dupuis sera exposée le samedi 4 janvier 2020 de 9h à 11h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.51 MARCEL LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0www.residencelegare.comLes funérailles seront célébrées le samedi 4 janvier 2020 à 11h en l'église paroissiale de St-Alexis. Inhumation au cimetière du même endroit.