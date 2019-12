Dernier regard sur la décennie

Il y a bien des manières de raconter la décennie que nous venons de traverser. On peut le faire dans une perspective politique, économique, culturelle. On peut aussi se pencher sur la transformation de notre vie quotidienne par un nouvel environnement technologique, qui se laissait peut-être deviner il y a dix ans, mais qui nous semble aujourd’hui aussi écrasant qu’indépassable.

Technologie

Prenons le cas des écrans qui dominent aujourd’hui nos vies. Au début de la présente décennie, internet avait déjà remodelé notre existence. Et nous savions que la révolution se poursuivrait. Pouvait-on deviner, toutefois, à quel point elle nous aplatirait et nous soumettrait ? L’image qui caractérise le mieux notre temps, c’est celle d’un homme au regard plongé sur son écran, incapable de s’en détacher, qui pianote maladivement sur le clavier de son téléphone, et qui peut même se réveiller la nuit pour guetter ses notifications Facebook.

Comment ne pas y voir une forme d’esclavage ?

Dans la rue, il ne regarde plus devant lui : il regarde son écran. Il lui arrive même, en public, de transformer son appareil en téléviseur portatif, ou en mini-chaîne stéréo, sans trop se soucier des gens qui l’entourent. À moins, plus simplement, dans un café, de prendre à témoin l’ensemble des clients pour parler avec un de ses amis ou un membre de sa famille, comme s’il se donnait en spectacle devant des gens qu’il transforme en spectateurs involontaires de son quotidien. Au musée, il ne sait plus contempler une toile, mais doit la filmer.

Et partout, il doit se prendre en selfie.

Selfie

Je ne veux pas maudire ici cette révolution qui m’affecte comme tout le monde. D’ailleurs, ce monde sera encore le nôtre demain. On peut néanmoins souhaiter qu’en prenant conscience de notre dépendance, nous parvenions à nous en libérer minimalement. Sinon, à quoi ressemblerons-nous dans dix ans ?