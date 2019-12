ARCHAMBAULT, Yvette

(née Beaudette)



À Montréal, le 29 décembre 2019, à l’âge de 87 ans, est décédée Mme Yvette Beaudette, épouse de feu M. Armand Archambault.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mireille (Claude), Daniel (Linda), Jacques (Martine), Gilles (Nathalie), Jean-Pierre (Laurie) et Stéphane (Julie), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants adorés, son frère Robert ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 4 janvier 2020 de 13h à 17h. Une cérémonie aura lieu à 17h00 au même endroit.À votre discrétion, un don à Centraide du Grand Montréal serait apprécié.