MUNGER, Lilianne (Gérin-Roze)



À Montréal-Nord, le dimanche 29 décembre 2019 est décédée, à l'âge de 86 ans, Lilianne Munger.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Anne, Paul, Pierre (Paule Embregts) et Isabelle, sa soeur Françoise, ses petits-enfants Olivier, Julien, Benjamin et Antoine, son arrière-petit-fils Zack ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 2 janvier 2020 de 14h à 17h. Une cérémonie commémorative aura lieu ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Des dons en sa mémoire à la Fondation de la résidence Angelica peuvent être faits.