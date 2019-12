GAUVIN, Lucien



De Repentigny, le jeudi 26 décembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Lucien Gauvin époux de Denise Mongeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Diane), Simon (Manon), feu Céline (Daniel), Brigitte (Michel) et Nathalie (Marc-André), ses 15 petits-enfants, ses 5 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Rose, Cyrille, Gilles, Jacqueline, Claudette, Philias et d'autres parents et amis.La cérémonie aura lieu le samedi 4 janvier 2020 à l'Église Saint-Fabien située au 6455, avenue de Renty à Montréal, selon le déroulement suivant : accueil de la famille et des amis de 9h30 à 11h45 et funérailles à 12h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du CHUM.