L’Armada sans pitié pour les Huskies

Yaroslav Likhachev a inscrit trois buts et une aide, mardi après-midi, au Centre d'excellence Sports Rousseau, pour mener l’Armada de Blainville-Boisbriand vers un gain de 8 à 1 aux dépens des Huskies de Rouyn-Noranda.

Likhachev a ainsi atteint le cap des 20 buts pour la première fois dans sa carrière dans la LHJMQ. L’attaquant russe compte maintenant 36 points, dont 21 buts, en 34 matchs cette saison.

Son coéquipier Simon Pinard a également fait secouer les cordages à deux reprises. Yann-Félix Lapointe (1 but et 3 aides) et Antoine Demers (3 aides) se sont également illustrés dans la victoire, une troisième consécutive pour l’Armada.

Émile Samson a également connu un fort match devant le filet de l’équipe locale en repoussant 35 lancers. Seul Vincent Marleau a réussi à le déjouer.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Bathurst, Benoit-Olivier Groulx a obtenu deux buts et une aide dans une victoire de 7 à 0 des Wildcats de Moncton contre le Titan. Dakota Lund-Cornish a repoussé 15 tirs devant la cage des visiteurs, tandis que son vis-à-vis, Tristan Bérubé, a fait face à un barrage de 47 lancers.

À Sydney, Derek Gentile a marqué deux fois dans un gain de 4 à 0 des Eagles de Cap-Breton contre les Islanders de Charlottetown. Kevin Mandolese a signé son premier blanchissage de la saison en repoussant 32 lancers.