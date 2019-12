Le début d’année, un bon moment pour renouveler ses assurances

De nombreux consommateurs renouvellent leur assurance habitation ces temps-ci. Réévaluer ses besoins et magasiner, ça peut rapporter gros !

Chaque année, des tas de gens prennent des résolutions durant le temps des Fêtes, comme de maigrir, d’aller au gym... Économiser sur le coût de ses assurances est beaucoup moins difficile à atteindre et rapporte plus !Quand j’ai renouvelé mon assurance habitation, en décembre 2018, j’ai économisé 800 $.

Et j’ai encore économisé il y a quelques jours sur ma couverture 2020 !

Comment ? En magasinant auprès d’au moins trois assureurs. Si vous faites affaire avec un courtier, les changements à la réglementation qui encadre l’industrie entrés en vigueur le 13 décembre font en sorte qu’il doit vous proposer des soumissions provenant de trois assureurs différents.

Résistez à la hausse !

Depuis deux ans, les assureurs font face à une hausse de leurs réclamations à cause de la multiplication ou de l’augmentation en sévérité des catastrophes naturelles. Ils tentent de systématiquement refiler la hausse à leurs clients. Refusez !

Par expérience, je dirais que magasiner ses couvertures en assurance habitation prendra entre une et deux heures de votre temps. Admettons qu’au bout de deux heures la soumission gagnante vous aura fait économiser 500 $, que votre salaire est de 20 $ l’heure, et que vous êtes imposé à un taux marginal de 40 %, ça représente plus de deux jours de travail !

Bien comparer

L’important, c’est d’offrir les mêmes informations d’un assureur à l’autre. Vous devez donc vous préparer adéquatement, car ils vont vous poser des questions pointues : année de construction, finition extérieure, emplacement des bornes incendies, nombre de pieds carrés, coût des rénovations, évaluation municipale, présence d’un clapet anti-refoulement, âge de la toiture, etc.

Pour ma part, je bénéficie d’un rabais de 8 % seulement parce que mon système d’alarme est relié à une centrale et que mon chauffe-eau a moins de dix ans. Et j’ai un autre rabais de 5 % parce que mon assureur couvre aussi ma voiture.

Tant qu’à magasiner, aussi bien réévaluer vos besoins. Vous êtes maintenant en couple, vous avez eu un enfant ou pris un animal de compagnie, votre nouveau conjoint ou coloc est travailleur autonome et son bureau est à la maison, vous avez changé d’emploi et vous travaillez désormais de la maison, vous avez rénové la cuisine, aménagé le sous-sol, installé un foyer, refait le toit, vous louez une chambre ou êtes devenu hôte Airbnb, vous avez acheté du coûteux matériel informatique ou électronique, des antiquités, des œuvres d’art, des bijoux...

Conseils