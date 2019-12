[VIDÉOS] Les 5 chansons les plus écoutées de la décennie

La plateforme suédoise Spotify a publié les pièces qui ont été les plus diffusées lors de la dernière décennie. De Drake à Ed Sheeran en passant par Post Malone, voici ce qui a été le plus écouté de 2010 à 2019.

Les morceaux les plus écoutés de la décennie

5) Thinking out Loud – Ed Sheeran

Il semblerait que cette chanson d’Ed Sheeran n’aurait pas dû apparaître sur son album X. Son amie d’enfance Amy Wadge serait passée chez lui pour lui demander d’inclure cette composition qu’ils avaient créée ensemble à 17 ans afin qu’elle puisse régler ses problèmes d’argent. Le morceau Thinking out loud lui a permis de rembourser toutes ses dettes.

4) Closer – Halsey, The Chainsmokers

Closer a été jouée en direct pour la première fois par The Chainsmokers et Halsey lors de la cérémonie des MTV music awards 2016. Après cette performance, la chanson s’était classée numéro 1 aux États-Unis, une première pour le duo The Chainsmokers. Dans la catégorie meilleur duo, cette pièce a été nommée aux Grammy Awards 2017.

3) Rockstar (feat. 21 Savage) – Post Malone, 21 Savage

Depuis la sortie de la chanson White Iverson en 2015, Post Malone, de son vrai nom Austin Post, ne cesse de gagner en popularité. Sur son morceau Rockstar, il collabore avec le rappeur 21 Savage. Ce hit continue de battre des records partout sur la planète.

2) One Dance – Drake, Kyla, WizKid

On dit que les chiffres pour One Dance ressemblent au PIB d’un petit pays. En avril 2016, ce succès s’est classé numéro un des ventes à plusieurs endroits autour du globe. On retrouve ce titre sur le quatrième album du rappeur canadien Drake, soit Views.

1) Shape of You – Ed Sheeran

Grâce à son titre Shape of You, Ed Sheeran a marqué l'année 2017, mais aussi l'histoire de la musique. À la fin août 2017, ce hit est devenu la chanson ayant passé le plus de temps dans le top 10 du Billboard 100. Rappelons que le chanteur britannique a sans doute écrit Shape of You en hommage à sa copine Cherry Seaborn. La chanson fait référence à un premier amour de jeunesse et Cherry et lui ont grandi à seulement quelques kilomètres l'un de l'autre.

