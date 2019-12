Les décès qui ont marqué la dernière décennie

Le monde du sport a perdu plusieurs grands représentants lors de la dernière décennie. Voici plusieurs athlètes ayant marqué le Québec et le monde qui ont disparu entre 2010 et 2019.

Jean Béliveau

Le décès qui a le plus frappé l’imaginaire des Québécois lors de la dernière décennie est sans contredit celui de Jean Béliveau. L’ancien capitaine du Canadien de Montréal a succombé à une pneumonie, le 2 décembre 2014.

«Le Gros Bill» a reçu à peu près tous les honneurs possibles pendant sa carrière de 20 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Le natif de Trois-Rivières s’est démarqué par ses qualités de meneur, sa longévité et son dévouement.

Il est d’ailleurs le deuxième meilleur pointeur de l’organisation du Tricolore et sa récolte de 10 coupes Stanley le place au deuxième rang de l’histoire de la LNH. Pour tous ses accomplissements, Béliveau a reçu des funérailles nationales qui ont ému le Québec au grand complet.

Gary Carter

En 2012, le baseball québécois a perdu l’un de ses héros beaucoup trop tôt. À seulement 57 ans, l’ancien des Expos de Montréal Gary Carter a été emporté par un cancer du cerveau.

L’Américain a disputé les 11 premières saisons de son illustre parcours dans la métropole québécoise. En 1992, Carter s’est aussi offert un tour d’honneur montréalais à l’âge de 38 ans pour compléter sa carrière.

En 2003, Carter est devenu le premier joueur des Expos à faire son entrée au Temple de la renommée du baseball. Il a également pris part à sept matchs des étoiles du baseball majeur.

Encore aujourd’hui, les hommages pleuvent pour honorer la mémoire du receveur. En mai 2013, la Ville de Montréal a notamment inauguré la rue Gary-Carter, qui borde le parc Jarry, là où le «Kid» a fait ses débuts en 1974.

Pat Burns

L’ancien entraîneur du Bleu-Blanc-Rouge Pat Burns n’a pas connu la fin de carrière escomptée, coupée court par le cancer. Avant même de prendre sa retraite, le Québécois a appris entre 2004 et 2009 qu’il était atteint au côlon, au foie et aux poumons. Il a finalement perdu sa longue bataille le 19 novembre 2010, à l’âge de 58 ans.

L’entraîneur est passé bien près de remporter la coupe Stanley avec le CH en 1989, mais l’équipe s’est inclinée en finale. Le pilote a finalement pu goûter à une conquête du précieux trophée en 2003, avec les Devils du New Jersey. En 2014, il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey à titre posthume.

Gordie Howe et d’autres grands

En 2016, le circuit Bettman perdait l’un de ses plus grands ambassadeurs. Gordie Howe a disputé 26 saisons dans la ligue, 25 avec les Red Wings de Detroit, entre 1946 et 1980. En 2017, Wayne Gretzky a proclamé Howe comme étant le plus grand hockeyeur de l’histoire du sport. Ce n’était d’ailleurs pas pour rien qu’il était surnommé «Monsieur Hockey».

Les années 2010 ont aussi vu disparaître de grands joueurs tels que les anciens du Canadien Émile Bouchard et Dickie Moore, ainsi que les légendes Ted Lindsay et Stan Mikita.

Mohamed Ali, que plusieurs considèrent comme le meilleur boxeur de l’histoire, est décédé en 2016. Le flamboyant athlète s’est démarqué dans le ring, mais aussi sur la scène politique en s’opposant à la guerre du Vietnam et en étant un fervent défenseur des droits des Afro-Américains.

Le monde de la course a perdu l’Autrichien Niki Lauda en 2019, champion de Formule 1 trois fois, tandis que le golf a pleuré Arnold Palmer en 2016.

Le Québec a également perdu deux de ses lutteurs les plus marquants en Édouard Carpentier et Maurice «Mad Dog» Vachon.

Le monde des médias sportifs a aussi été endeuillé de la perte des journalistes Richard Garneau et Jean Pagé, décédés respectivement en 2013 et en 2019.