Les Leafs s’amusent au Minnesota

Les Maple Leafs de Toronto ont inscrit les trois premiers buts du match et ils n’ont jamais regardé derrière par la suite, alors qu’ils se sont imposés 4 à 1 face au Wild du Minnesota, mardi soir, à St. Paul.

William Nylander, John Tavares et Auston Matthews ont récolté un but et une mention d’aide chacun.

Le but de Matthews représentait sa 27e réussite de la campagne. Il pointe au deuxième rang de la Ligue nationale à ce chapitre, deux filets derrière David Pastrnak. Pour sa part, Nylander a secoué les cordages pour une sixième fois à ses sept derniers matchs.

Frederik Andersen a été presque parfait devant la cage des Leafs, repoussant 26 des 27 tirs qu’il a vus. Seul Ryan Suter a trompé sa vigilance lors d’un avantage numérique du Wild.

Devant le filet adverse, l’ancien du Canadien de Montréal Devan Dubnyk a accordé trois buts sur 28 lancers.