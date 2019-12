Un dégagement de fumée a forcé l'arrêt temporaire du métro de Montréal sur la ligne orange entre les stations Snowdon et Bonaventure et la ligne verte entre les stations Angrignon et Berri-UQAM.

Vers 13 h 50, le service était de retour, a indiqué la Société de Transport de Montréal.

Service normal du métro sur la ligne ORANGE. #stminfo V — Ligne Orange (@stm_Orange) December 31, 2019

Reprise graduelle du service sur la ligne VERTE. #stminfo I — Ligne Verte (@stm_Verte) December 31, 2019

Plus de détails suivront...