[VIDÉOS] Les 10 clips les plus vus de la décennie

Vous rappelez-vous de Gangnam Style de Psy et de Counting Stars de OneRepublic? La décennie a été riche en diversité musicale. De 2010 à 2019, voici les 10 vidéoclips les plus vus sur YouTube partout sur la planète. Souvenirs garantis!

10) Counting Stars de OneRepublic

2 888 716 431 vues depuis le 31 mai 2013

Après quelques années de succès mitigé, OneRepublic avait attiré l'attention grâce à la sortie des extraits Apologize et Stop and Stare. Counting Stars a permis au groupe du Colorado de faire connaître l’album Native sorti le 14 juin 2013, entre autres, grâce au vidéoclip.

9) Roar de Katy Perry

2 972 479 107 vues depuis le 5 septembre 2013

Pour Roar, plusieurs vidéos promotionnelles avaient été dévoilées, surtout par le biais de plateformes de vidéos en ligne, ce qui a permis à la chanson de se distinguer plus fortement que les autres de l’album Prism. Dans la première vidéo promotionnelle, on peut voir Katy Perry brûler sa perruque bleue, l'un des symboles de l'ère Teenage Dream.

8) Sugar de Maroon 5

3 092 063 079 vues depuis le 14 janvier 2015

Pour le clip, le groupe californien avait sillonné la ville de Los Angeles à la recherche de mariages. L’équipe sortait alors de sa voiture, montait sur une scène éphémère et offrait un concert surprise aux mariés. On se rappelle que le magazine Cosmopolitan avait révélé que tous les mariages avaient été mis en scène par Maroon 5 pour les besoins de la vidéo. Ce qui avait créé une polémique... Rien de moins!

7) Sorry de Justin Bieber

3 228 748 780 vues depuis le 22 octobre 2015

Justin Bieber a expliqué que son hit Sorry ne concernait personne en particulier et qu’il n’était aucunement autobiographique. Il s'agissait simplement pour lui de décrire un moment dans une vie où l’on réalise que l’on a fait une grave erreur et qu’il serait bien de s’excuser. Malheureusement, parfois, ces excuses arrivent trop tard.

6) Gangnam Style de Psy

3 476 457 526 vues depuis le 15 juillet 2012

Ce phénomène de l’année 2012 a fait le tour de la planète et a fait danser les gens du monde entier. La chanson improbable de Psy a été écoutée... jusqu'à l'écœurement. Nous sommes bien heureux de vous faire redécouvrir la fameuse chorégraphie du cheval. Pas besoin de nous remercier, ça fait plaisir!

5) Uptown Funk de Mark Ronson avec Bruno Mars

3 740 073 611 vues depuis le 19 novembre 2014

Cette pièce est née d’une simple improvisation de la part de Bruno Mars, de son vrai nom Peter Gene Hernandez, qui a commencé à taper le rythme. Le producteur Jeff Bhasker (Kanye West) a poursuivi l’air au clavier. Uptown Funk est née tout naturellement lors d’une soirée d’enregistrement au studio de Mars.

4) Baby Shark Dance

4 156 546 274 vues depuis le 17 juin 2016

Voici une comptine qui reste définitivement en tête. Si vous avez des enfants en bas âge, vous la connaissez assurément par cœur. Baby Shark (Doudoudoudoudou) applique à merveille une recette gagnante: une mélodie entraînante et des paroles hyper simples et faciles à retenir. Si vous avez encore de la patience pour la réécouter, on vous offre généreusement le vidéoclip!

3) See You Again de Wiz Khalifa avec Charlie Puth

4 331 576 725 vues depuis le 6 avril 2015

Ce clip est un hommage à Paul Walker, décédé à 40 ans le 30 novembre 2013 dans un accident de la route. Dans la vidéo, Wiz Khalifa et Charlie Puth se retrouvent dans un décor qui rappelle la franchise de Fast and Furious. Inévitablement, le personnage de Paul Walker, Brian O'Conner, est mis en avant-plan.

2) Shape of You d'Ed Sheeran

4 528 856 800 vues depuis le 30 janvier 2017

Au départ, la chanson Shape of You était dédiée à Little Mix et à Rihanna, car Ed Sheeran trouvait qu’elle leur collait à la peau. Plus il composait et écrivait la pièce, plus il se rendait compte du potentiel de Shape Of You. Il a finalement décidé de la conserver pour son album Divide.

1) Despacito de Luis Fonsi avec Daddy Yankee

6 568 269 270 vues depuis le 12 janvier 2017

Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, plus connu sous son pseudonyme, signe avec Despacito le tube de l’été 2017. Un remix avec la voix de Justin Bieber en introduction permet à la chanson d’atteindre de nouveaux publics et de battre de nouveaux records. La rumeur dit que Bieber a été séduit par la chanson et qu’il aurait aussitôt proposé à Luis Fonsi de produire une nouvelle version.

* À noter que le nombre de vues a évidemment changé depuis le moment où ont été écrites ces lignes.

