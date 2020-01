Un meurtrier en fuite identifié 100 ans plus tard

Des ossements humains découverts dans une grotte de l’Idaho, aux États-Unis, en 1979 et en 1991 ont finalement pu être identifiés grâce au travail de passionnés de génétique.

Joseph Henry Loveless, un homme qui s’était évadé de prison il y a plus d’un siècle après avoir été arrêté pour le meurtre de sa femme, est celui qui gisait depuis 1916 dans cette grotte, a révélé, mardi, le DNA Doe Project.

Après deux arrestations pour contrebande, le prévenu a été arrêté de nouveau en mai 1916 après l’assassinat de sa femme, Agnes Octavia Caldwell, tuée avec une hache.

Six jours après le crime, il a été mis derrière les barreaux. Mais voilà qu’une semaine plus tard, il a réussi à se sauver de prison en découpant les barreaux de sa cellule avec une scie qu’il avait cachée dans ses chaussures; une technique qu’il avait utilisée en mars 1916 après son arrestation pour contrebande.

Loveless, qui avait 46 ans au moment de sa mort, semble avoir été tué et démembré, a indiqué l’organisme.

«En 1916, c'était le Far West ici, et les habitants ont probablement réglé le problème», a déclaré le shérif du comté de Clark, Bart May.

«Nous ne résoudrons probablement jamais l'homicide, mais nous encourageons toujours toute personne qui a entendu des histoires à nous contacter, vous ne savez jamais quelle information pourrait aider», a ajouté le shérif.

Le DNA Doe Project a dû surmonter plusieurs obstacles avant de pouvoir identifier les restes trouvés dans la grotte de l’Idaho. Joseph Henry Loveless avait utilisé plusieurs faux noms au cours de sa vie, il était un hors-la-loi sans papiers officiels et aucun membre de sa famille ne se trouvait dans les bases de données américaines.

Les passionnés de génétique ont passé au peigne fin plus de 31 000 personnes afin de découvrir si elles avaient un lien avec le fugitif.

Un mystère depuis plus de 40 ans

Tout a commencé avec la découverte, en août 1979, d’un torse masculin enveloppé dans un sac de jute, dans une grotte de l’Idaho.

«Le torse était enterré dans une tombe peu profonde avec un pantalon de couleur foncée, une chemise blanche à rayures bleues et un chandail marron», a expliqué le DNA Doe Project.

Puis, en 1991, une main momifiée, un bras et deux jambes, tous enveloppés dans une toile de jute ont été retrouvés dans la grotte. Des bénévoles et des chercheurs ont continué de fouiller la caverne dans l’espoir de trouver une tête, mais sans succès.

Après des années de recherches, les spécialistes ont établi avec une grande certitude l’identité de leur homme mystérieux : Joseph Henry Loveless. Ils devaient maintenant valider leur théorie.

En décembre dernier, un petit-fils du fugitif, âgé de 87 ans, a accepté de donner son ADN aux chercheurs. Les analyses ont confirmé la relation familiale entre les deux individus.

«Le petit-fils avait entendu des histoires sur sa grand-mère et son grand-père», a assuré le shérif. Mais les histoires de famille ne correspondaient pas aux faits des articles de journaux de l’époque. La mort de Joseph Henry Loveless demeure donc une affaire non résolue. «Nous savons qu'il a été assassiné, mais nous ne savons pas qui l'a tué», a conclu le shérif.