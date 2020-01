Zach Werenski termine l’année en force

Le défenseur des Blue Jackets de Columbus Zach Werenski s’est assuré que son nom soit sur toutes les lèvres en ce début d’année 2020, en obtenant un tour du chapeau face aux Panthers de la Floride, mardi.

Ce qui rend cet exploit encore plus important, c’est qu’il est le premier arrière de l’équipe de l’Ohio à inscrire un triplé depuis 2006, et le troisième de l’histoire de la franchise. Bryan Berard est le dernier à accomplir ce fait d’armes, tandis que Deron Quint l’avait fait en 2001.

Bien entendu, il s’agit du premier match de trois buts de la carrière de Werenski. «Il en aurait voulu plus, j’en suis certain, a déclaré l’attaquant Gustav Nyquist au quotidien “Columbus Dispatch” après la rencontre. Il a mené la charge à plusieurs reprises (après avoir marqué son troisième), mais c’est incroyable pour lui. Il aurait voulu en marquer d’autres.»

Nyquist s’est fait complice sur deux des buts de son coéquipier. En plus de ses trois filets, Werenski a terminé le match avec six tirs, le plus haut total de son équipe.

Les trois filets de mardi ont porté la fiche du joueur de 22 ans à 11 réussites depuis le début de la saison. S’il continue à ce rythme, il pourrait en obtenir 24. À ce chapitre, il co-détient avec Seth Jones le record en une campagne chez les défenseurs des Blue Jackets, en vertu de sa récolte de 16 buts en 2017-2018.

Face à un ami

Dans les buts des Panthers, on retrouvait Sergei Bobrovsky, qui jouait sa première partie face à son ancienne équipe. Le Russe a dû faire face au lancer dévastateur de Werenski, avec qui il a partagé le vestiaire pendant quatre ans.

«Honnêtement, je n’y pensais pas trop, a confié Werenski. “Bob” s’assoyait à côté de moi [dans le vestiaire], alors nous sommes assez proches. Je vais devoir aller le voir dans le couloir et rire de cette situation avec lui. Je suis seulement heureux qu’on nous ayons gagné.»

Le portier s’est fait supplanter par la performance du gardien Elvis Merzlikins, qui a été du bon côté de la victoire de 4 à 1 des «Jackets». Ce gain est d’ailleurs le premier de la carrière du Letton dans la Ligue nationale de hockey.

«C’est enfin arrivé. [...] J’ai beaucoup apprécié le jeu de mes coéquipiers dans les dernières secondes. Même à 4 à 1, ils bloquaient des tirs parce qu’ils savaient à quel point cette victoire était importante pour moi. Je les remercie énormément», a indiqué Merzlikins dans un communiqué.